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100 ударов ножом и отверткой: ефремовец отправится в колонию за жестокое убийство

100 ударов ножом и отверткой: ефремовец отправится в колонию за жестокое убийство

В январе текущего года мужчина расправился с собутыльником из-за некачественного ремонта машины.

Доказательства, собранные Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве и нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 25 января в одном из домов села Новокрасивое между убийцей и его жертвой произошла ссора. Мужчины вместе выпивали, и у них возникли разногласия по вопросу ремонта автомобиля. Получив два удара кулаками, злоумышленник вооружился отверткой и ножом, после чего нанес потерпевшему более ста ударов, от которых несчастный скончался на месте.

Кроме того, следствием установлено, что злоумышленник, осужденный в феврале 2020 года за пьяную езду и лишенный права управления на два года, за две недели до убийства сел за руль и попал в ДТП. По совокупности преступлений мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима. После освобождения он еще три года не сможет управлять автомобилем.

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сегодня, в 08:22 −2
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