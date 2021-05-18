Спутники Илона Маска заметили в небе над Тулой

Фото из группы «Подслушано Новомосковск».

Накануне вечером жители Тульской области заметили необычное небесное явление. По словам очевидцев, ближе к полуночи по небу двигалась «линия из светящихся шаров».

Их наблюдали по всей стране: эти шары — спутники Илона Маска. Его компания SpaceX в ночь на 16 мая вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, предназначенных для обеспечения жителей Земли высокоскоростным широкополосным доступом в интернет.

За пролетающими спутниками наблюдали также и астрономы-любители. Видео пролетающих объектов опубликовано в группе «ВКонтакте» «Астротеатр».

Следить за положением спутников можно с помощью сайта findstarlink.com.

А вы видели спутники? Успели заснять? Делитесь фотографиями в комментариях!