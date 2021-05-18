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В Алексине монтера убило током во время испытательных работ

В Алексине монтера убило током во время испытательных работ

56-летний мужчина по ошибке начал работать не в том месте распределительного пункта

Вчера, 17 мая, в Алексине 56-летний мужчина скончался во время производства электромонтажных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, электромонтер «Алексинской электросетевой компании» во время испытательных работ в помещении распределительного пункта получил удар током. В результате происшествия мужчина скончался.
 
Установлено, что потерпевший по ошибке приступил к производству работ в отделении распределительного пункта, которое оставалось под напряжением.
 
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение в организации требований техники безопасности и охраны труда.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
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