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В Туле на улице Октябрьской мотоциклист попал в тройное ДТП
Фото очевидца.

В Туле на улице Октябрьской мотоциклист попал в тройное ДТП

Авария произошла вечером 17 мая.

Пользователь Myslo сообщил в редакцию о том, что на ул. Октябрьской в районе пересечения с ул. М. Горького произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Столкновение было попутным.

Как рассказали Myslo в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 17 мая в 20.00. Ее участниками стали сразу три транспортных средства: автомобили Citroen и Kia, а также мотоцикл Yamaha.

По предварительным данным, все они двигались в попутном направлении, всему виной стало нарушение дистанции. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:18 +1
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