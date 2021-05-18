В Туле на улице Октябрьской мотоциклист попал в тройное ДТП

Фото очевидца.

Пользователь Myslo сообщил в редакцию о том, что на ул. Октябрьской в районе пересечения с ул. М. Горького произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Столкновение было попутным.

Как рассказали Myslo в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 17 мая в 20.00. Ее участниками стали сразу три транспортных средства: автомобили Citroen и Kia, а также мотоцикл Yamaha.

По предварительным данным, все они двигались в попутном направлении, всему виной стало нарушение дистанции. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.