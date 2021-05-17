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Какие дома Тулы будут обесточены 18 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 18 мая

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.30 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Свободы, 11,
  • ул. Пушкинская, 30,
  • ул. Ф. Энгельса, 16,
  • ул. М. Горького, 12-а,
  • ул. Комсомольская, 78,
  • ул. Арсенальная, 20,
  • ул. В. Волохово, 1-63,
  • Калужское шоссе, 36, 44,
  • ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
  • ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
  • ул. Глухополянская, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
  • ул. Ново-Глухополянская, 1-9,
  • ул. Гастелло, 1, 1-а,
  • ул. Демонстрации, 148-166 (чётн.), 149-193 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 2-а, 12-а, 15-а, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 5-й пр-д, 2-22 (чётн.),
  • ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • 6-й пр-д, 1-16,
  • ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 12-а-в,
  • ул. Октябрьская, 190-248 (чётн.),
  • ул. Кобзева, 1-39 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Судейского, 17-а,
  • пер. Врубовой, 1-48,
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.)
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.)
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • пос Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 15-а,
  • пос. Горельские выселки: ул. Садовая, 3,
  • пос. Хомяково: ул. Архангельская, 2-й Архангельский пр-д,
  • ул. Хомяковская,
  • ул. Берёзовая,
  • 1-й Архангельский пр-д,
  • Хомяковский пр-д,
  • Фестивальный пр-д,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Зелёная,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Новая,
  • ул. Чукотская,
  • ул. Ивановская,
  • ул. Альпийская,
  • Хомяковское шоссе,
  • пос. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 10-17,
  • ул. Шоссейная, 1-в.
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