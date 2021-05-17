Какие дома Тулы будут обесточены 18 мая

С 9.30 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Свободы, 11,

ул. Пушкинская, 30,

ул. Ф. Энгельса, 16,

ул. М. Горького, 12-а,

ул. Комсомольская, 78,

ул. Арсенальная, 20,

ул. В. Волохово, 1-63,

Калужское шоссе, 36, 44,

ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),

ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,

ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),

ул. Глухополянская, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),

ул. Ново-Глухополянская, 1-9,

ул. Гастелло, 1, 1-а,

ул. Демонстрации, 148-166 (чётн.), 149-193 (нечётн.),

ул. Судейского, 2-а, 12-а, 15-а, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.),

пос. Октябрьский: 5-й пр-д, 2-22 (чётн.),

ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.),

6-й пр-д, 1-16,

ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 12-а-в,

ул. Октябрьская, 190-248 (чётн.),

ул. Кобзева, 1-39 (нечётн.), 2-36 (чётн.),

ул. Судейского, 17-а,

пер. Врубовой, 1-48,

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.)

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.)

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

пос Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 15-а,

пос. Горельские выселки: ул. Садовая, 3,

пос. Хомяково: ул. Архангельская, 2-й Архангельский пр-д,

ул. Хомяковская,

ул. Берёзовая,

1-й Архангельский пр-д,

Хомяковский пр-д,

Фестивальный пр-д,

ул. Фестивальная,

ул. Зелёная,

ул. Солнечная,

ул. Новая,

ул. Чукотская,

ул. Ивановская,

ул. Альпийская,

Хомяковское шоссе,

пос. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17,

ул. Шоссейная, 1-в.