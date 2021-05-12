Битва за путешествие продолжается

Несколько сотен человек уже вступили в главную экологическую битву лета под названием «Экобатл». Это масштабная интерактивная акция регионального отделения «Единой России». На кону главный приз — путешествие в любую точку России. Но до суперфинала нужно пройти четыре уровня сложности — 17 миссий. Одна из команд, которая выполнила уже несколько заданий батла, — опытнейшие в экологических делах молодогвардейцы.

С ними мы и отправились на очередную миссию, чтобы разъяснить для всех, кто захочет принять участие в батле, все сложности и тонкости экоигры.

Села батарейка…

Раннее утро. Команда «Молодой Гвардии» выезжает в Кимовск.

– Одно из заданий «Экобатла» называется «Сбор батареек», — говорит Лидия Кобикова, участница команды. — Мы решили не просто на своем примере показать, что собираем их, а установить контейнер для сбора. Он выполнен в форме батарейки и, думаю, привлечет внимание окружающих. И жители Кимовска запомнят, куда нести отработанные аккумуляторы.

Вообще задание предполагает собрать батарейки, найти пункт, отнести их туда и сделать отчет в соцсетях. Ссылку на пост необходимо прикрепить в окне, которое открывается при клике на задание в приложении «Экобатл» в VK. По сути это большая онлайн-игра.

Лучшие мировые практики и две минуты времени

– Самое простое задание можно выполнить за две минуты, — продолжает Лидия Кобикова, — оно из первого уровня, нужно найти в интернете просьбу о помощи животному и сделать репост. После проверки модераторами, если всё выполнено по правилам, открывается следующий — второй уровень. Таков принцип игры.

Павел Астафьев, капитан команды молодогвардейцев, отметил:

– Опытным участникам, следящим за экодвижением в мире, при одном взгляде на названия заданий становится понятно — разработчики «Экобатла» собрали в нем лучшие экологические практики. Это опыт популярных известных на всю планету борцов за чистоту. Некоторые акции широко известны в соцсетях — например, такие как «Крышечки добра», их несложно организовать, есть и мероприятия, которые требуют особой подготовки, к примеру, «Дармарка» — площадка, где люди обмениваются ненужными вещами. В любом случае каждое задание несет в себе смысл не просто заработать баллы или получить призы, а оказать своевременную экологическую помощь. Чем больше жителей присоединится к игре, тем лучше будет результат.

Чисто там, где Чистомен

Другой участник «Экобатла», Никита Недбайло, признается, что для него самое необычное задание — «Чистомен». Чтобы выполнить его, нужно изготовить и надеть зеленую маску, черные очки и в костюме ликвидировать свалку или провести субботник.

В таком образе совершает свои экологические подвиги житель Челябинска, который и прославился в социальных сетях под псевдонимом «Чистомен». Пять лет назад он совершил свой первый геройский поступок — в одиночку очистил берег реки родного города от мусора и выложил об этом пост. Получил широкую известность и теперь продолжает свои экоакции уже на более серьезном уровне, ведет блог, где рассказывает о борьбе за экологию.

Ок, гугл, что такое плоггинг?

– Есть задания, названия которых не сразу понятны, например плоггинг, — говорит участница «Экобатла» Валерия Смирнова. Сейчас девушка обгоняет по количеству баллов даже активных молодогвардейцев и уже хорошо ориентируется в миссиях. Она принимает участие в батле одна, так как по правилам необязательно собирать команду.

– Название плоггинг образовано от шведского plocka «поднимать» и jogging — «бег трусцой». Оно, может, и непонятное, но суть его проста — нужно организовать пробежку на свежем воздухе, при этом взять с собой мешки и по ходу движения складывать в них мусор, который попадается по пути. Так в 2016 году сделал шведский эколог Эрик Альстрьом. Теперь экофитнес приобретает всё большую популярность в мире, потому что сочетает в себе одновременно две цели — поддержку здорового образа жизни и заботу об окружающей среде, — объясняет Валерия.

Один заход — два задания

Тем временем команда молодогвардейцев добралась до Кимовска. Контейнер для отработанных батареек устанавливают в торговом центре «Талисман» на 1-м этаже. В него сразу же летят первые отработанные аккумуляторы. Когда он будет полным, батарейки привезут в Тулу, откуда централизованно отправят в Челябинск на перерабатывающий завод. Теперь капитану команды Павлу Астафьеву осталось сделать фото, написать пост и в приложение в VK «Экобатл» отправить ссылку на него. После проверки модераторами миссия считается выполненной.

За каждое задание команда получает баллы, которые в ходе «Экобатла» можно обменять на призы. Например, за реализованную «Свою идею» положено 300 баллов. Команда решила исполнить ее, не отходя от торгового центра, где установили контейнер. Активисты раздают листовки с информацией, как правильно утилизировать батарейки.

– Я раньше всегда их просто выкидывала в мусорное ведро, — говорит продавец торгового центра Ирина Крючкова, получившая листовку. — Теперь буду приносить сюда. Не знала, что одна батарейка может загрязнить 20 квадратных метров почвы.

– Такой результат важнее, чем баллы и призы, — отметила Лидия Кобикова, участница команды «Молодая Гвардия».

Теперь молодогвардейцы готовятся к выполнению задания «Найди свалку и уничтожь». Место уже найдено — оно тоже находится в Кимовске. Битва продолжается!

Как получить главный приз

Стать участником и вступить в борьбу за призы и поездку в любую точку России еще не поздно.

Регистрация в интерактивной акции «Единой России» займет меньше минуты, если профиль человека уже есть в VK. Можно собрать команду, можно делать всё в одиночку. Но с друзьями, как правило, веселее. На данный момент зарегистрировалось 550 человек.

Отчеты. Посты о выполненных миссиях можно размещать в любой социальной сети, к которой вы привыкли, главное – отправить рабочую ссылку в приложении «Экобатл» в VK.

Рейтинг. «Экобатл» — это прежде всего соревнование, поэтому рейтинг других участников — в открытом доступе. Можно посмотреть, кто в данный момент обгоняет вас по количеству баллов. Это может быть человек, а может целый район области или город. Рейтинг самых экологичных муниципальных образований также доступен в приложении.

Вызов друзьям. За вызов своим знакомым можно получить дополнительные баллы — пригласите их в два клика по специальной ссылке.

Сроки. Промежуточные итоги «Экобатла» будут подведены уже 12 июня.

Суперфинал, где будет разыгран главный приз — путешествие в любую точку России, состоится 15 сентября.