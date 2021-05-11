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В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт
Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей.

В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт

Туляки сообщают о полутораметровом провале грунта и асфальтового покрытия в районе стройки.

Сейчас аварийное место дополнительно огородили. По всей видимости, грунт провалился из-за проливных дождей, которые шли в последние дни. Земля ушла в районе котлована на полтора метра вниз.

Галерея
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 1
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 2
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 3
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 4
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 5
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 6
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 7
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 8
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 9
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 10
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 11
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 12
В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт, Фото: 13
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Напомним, проект реконструкции площади Искусств со строительством культурно-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной стоянкой был утвержден Градостроительным советом Тулы летом 2019 года. Ранее участок, на котором располагался клуб «Премьер», приобрел владелец ТРЦ «Гостиный двор» Рафик Папян.

Площадь нового развлекательного комплекса рядом с Белоусовским парком составит 85 000 кв. м, высота – 43 м. Четверть площади займут парковочные места. На нижних этажах расположатся магазины, кафе и развлекательные площадки, а на 8-м этаже будет находиться аквапарк.

Подробнее об этом проекте мы писали здесь.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:45 +3
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