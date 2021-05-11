В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт

Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей.

Туляки сообщают о полутораметровом провале грунта и асфальтового покрытия в районе стройки.

Сейчас аварийное место дополнительно огородили. По всей видимости, грунт провалился из-за проливных дождей, которые шли в последние дни. Земля ушла в районе котлована на полтора метра вниз.

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Напомним, проект реконструкции площади Искусств со строительством культурно-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной стоянкой был утвержден Градостроительным советом Тулы летом 2019 года. Ранее участок, на котором располагался клуб «Премьер», приобрел владелец ТРЦ «Гостиный двор» Рафик Папян.