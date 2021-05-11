В Туле при строительстве аквапарка провалился грунт
Туляки сообщают о полутораметровом провале грунта и асфальтового покрытия в районе стройки.
Сейчас аварийное место дополнительно огородили. По всей видимости, грунт провалился из-за проливных дождей, которые шли в последние дни. Земля ушла в районе котлована на полтора метра вниз.
Напомним, проект реконструкции площади Искусств со строительством культурно-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной стоянкой был утвержден Градостроительным советом Тулы летом 2019 года. Ранее участок, на котором располагался клуб «Премьер», приобрел владелец ТРЦ «Гостиный двор» Рафик Папян.
Площадь нового развлекательного комплекса рядом с Белоусовским парком составит 85 000 кв. м, высота – 43 м. Четверть площади займут парковочные места. На нижних этажах расположатся магазины, кафе и развлекательные площадки, а на 8-м этаже будет находиться аквапарк.
Подробнее об этом проекте мы писали здесь.