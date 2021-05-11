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У кого из туляков в мае отключат газ: список адресов
Фото из архива Myslo.

У кого из туляков в мае отключат газ: список адресов

Публикуем график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В мае специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

12 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Металлургов, 76.
  • ул. Плеханова, 157.
13 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Металлургов, 76.
  • ул. Плеханова, 157.
  • ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

  • ул. Октябрьская, 83.

с 13:00 до 17:00

  • Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 6.
14 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Металлургов, 76.
17 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Кутузова, 43.
  • ул. Замочная, 107.
  • ул. Ложевая, 147.
  • ул. Плеханова, 157.
  • ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.
18 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Кутузова, 43.
  • ул. Замочная, 107.
  • ул. Ложевая, 147.
  • ул. Плеханова, 157.
  • ул. Литейная, 29.

с 13:00 до 17:00

  • Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 8.
19 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Кутузова, 43.
  • ул. Замочная, 107.
  • ул. Ложевая, 147.
  • ул. Плеханова, 157.
  • ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.
20 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Кутузова, 43.
  • ул. Замочная, 107.
  • ул. Ложевая, 147.

с 13:00 до 17:00

  • ул. Свободы, 47.
24 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Баженова, 10.
  • ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.
25 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Баженова, 10.
26 мая

с 10:00 до 17:00

  • ул. Баженова, 10.
  • ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

  • Горелки п, Гарнизонный проезд, 3-а.
27 мая

с 10:00 до 17:00

  •  ул. Баженова, 10.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:26 0
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