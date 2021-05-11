У кого из туляков в мае отключат газ: список адресов
Публикуем график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.
В мае специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте tulagorgaz.ru.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 76.
- ул. Плеханова, 157.
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 76.
- ул. Плеханова, 157.
- ул. Литейная, 29.
с 10:00 до 17:30
- ул. Октябрьская, 83.
с 13:00 до 17:00
- Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 6.
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 76.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 43.
- ул. Замочная, 107.
- ул. Ложевая, 147.
- ул. Плеханова, 157.
- ул. Литейная, 29.
с 10:00 до 17:30
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 43.
- ул. Замочная, 107.
- ул. Ложевая, 147.
- ул. Плеханова, 157.
- ул. Литейная, 29.
с 13:00 до 17:00
- Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 8.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 43.
- ул. Замочная, 107.
- ул. Ложевая, 147.
- ул. Плеханова, 157.
- ул. Литейная, 29.
с 10:00 до 17:30
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 43.
- ул. Замочная, 107.
- ул. Ложевая, 147.
с 13:00 до 17:00
- ул. Свободы, 47.
с 10:00 до 17:00
- ул. Баженова, 10.
- ул. Литейная, 29.
с 10:00 до 17:30
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Баженова, 10.
с 10:00 до 17:00
- ул. Баженова, 10.
- ул. Литейная, 29.
с 10:00 до 17:30
- Горелки п, Гарнизонный проезд, 3-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Баженова, 10.