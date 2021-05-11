У кого из туляков в мае отключат газ: список адресов

Фото из архива Myslo.

В мае специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

12 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Металлургов, 76.

ул. Плеханова, 157.

13 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Металлургов, 76.

ул. Плеханова, 157.

ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

ул. Октябрьская, 83.

с 13:00 до 17:00

Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 6.

14 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Металлургов, 76.

17 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Кутузова, 43.

ул. Замочная, 107.

ул. Ложевая, 147.

ул. Плеханова, 157.

ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.

18 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Кутузова, 43.

ул. Замочная, 107.

ул. Ложевая, 147.

ул. Плеханова, 157.

ул. Литейная, 29.

с 13:00 до 17:00

Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 8.

19 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Кутузова, 43.

ул. Замочная, 107.

ул. Ложевая, 147.

ул. Плеханова, 157.

ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.

20 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Кутузова, 43.

ул. Замочная, 107.

ул. Ложевая, 147.

с 13:00 до 17:00

ул. Свободы, 47.

24 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Баженова, 10.

ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-а.

25 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Баженова, 10.

26 мая

с 10:00 до 17:00

ул. Баженова, 10.

ул. Литейная, 29.

с 10:00 до 17:30

Горелки п, Гарнизонный проезд, 3-а.

27 мая

с 10:00 до 17:00