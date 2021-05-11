В Тульской области с 1 по 10 мая вакцинировались почти 22,5 тыс. человек

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

На заседании оперштаба заместитель главного государственного санитарного врача по Тульской области Марина Безбородова рассказала, что в регионе стабильная эпидситуация.

На прошлой неделе зафиксировано более 3000 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что ниже эпидпорога на 66%. Конкретно в Туле зарегистрировано 1647 случаев ОРВИ.

Отмечается стабилизация заболеваемости внебольничной пневмонией, уровень составляет порядка 180 случаев в неделю.

Продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За неделю подтвержден 361 случай, это меньше, чем на прошлой неделе.

На предприятиях выявлено семь заносов инфекции. Массовой заболеваемости нет.

Зарегистрирован один случай коронавируса у жителя Тульской области, который приехал из Крыма.

– Продолжается контроль за обследованием граждан, прибывших из-за рубежа. С начала года в область вернулось более 10 тысяч человек, — рассказала Марина Безбородова.

За последние недели среди лиц, которые прибыли из-за границы, не зафиксировано случаев ковида.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил уже готовиться к осенне-зимнему периоду.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк доложил, что в период майских праздников продолжалась вакцинация от коронавируса.

С 1 по 10 мая вакцинировались почти 22,5 тыс. человек первым и вторым компонентами вакцины. В настоящее время более 152 тыс. человек получили первый компонент, второй — почти 117 тыс. человек.

Также глава минздрава рассказал, что в инфекционных госпиталях находится 421 человек с коронавирусом, 35 человек подключены к ИВЛ. Свободны 147 коек — это 26% от общего количества коечного фонда.