В Тульской области с 1 по 10 мая вакцинировались почти 22,5 тыс. человек
Об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.
На заседании оперштаба заместитель главного государственного санитарного врача по Тульской области Марина Безбородова рассказала, что в регионе стабильная эпидситуация.
На прошлой неделе зафиксировано более 3000 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что ниже эпидпорога на 66%. Конкретно в Туле зарегистрировано 1647 случаев ОРВИ.
Отмечается стабилизация заболеваемости внебольничной пневмонией, уровень составляет порядка 180 случаев в неделю.
Продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За неделю подтвержден 361 случай, это меньше, чем на прошлой неделе.
На предприятиях выявлено семь заносов инфекции. Массовой заболеваемости нет.
Зарегистрирован один случай коронавируса у жителя Тульской области, который приехал из Крыма.
– Продолжается контроль за обследованием граждан, прибывших из-за рубежа. С начала года в область вернулось более 10 тысяч человек, — рассказала Марина Безбородова.
За последние недели среди лиц, которые прибыли из-за границы, не зафиксировано случаев ковида.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил уже готовиться к осенне-зимнему периоду.
Министр здравоохранения региона Алексей Эрк доложил, что в период майских праздников продолжалась вакцинация от коронавируса.
С 1 по 10 мая вакцинировались почти 22,5 тыс. человек первым и вторым компонентами вакцины. В настоящее время более 152 тыс. человек получили первый компонент, второй — почти 117 тыс. человек.
Также глава минздрава рассказал, что в инфекционных госпиталях находится 421 человек с коронавирусом, 35 человек подключены к ИВЛ. Свободны 147 коек — это 26% от общего количества коечного фонда.