Фото: пресс-служба правительства Тульской области.
Тулячки могут оформить все документы на ребенка прямо в роддоме
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Тульском ЦРД возобновлена работа МФЦ.
В Тульском центральном родильном доме вновь заработал сервис МФЦ. Его работа была приостановлена из-за пандемии.
Теперь тулячки смогут еще до выписки оформить СНИЛС и свидетельство о регистрации по месту жительства, а также подать заявление на получение маткапитала и устройство ребенка в детский сад.
Кроме того молодые мамы смогут проконсультироваться по вопросам оформления различных пособий и по другим государственным услугам. Специалист МФЦ будет работать в роддоме с понедельника по пятницу, с 9.00 до 14.00.
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