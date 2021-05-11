Тулячки могут оформить все документы на ребенка прямо в роддоме

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульском центральном родильном доме вновь заработал сервис МФЦ. Его работа была приостановлена из-за пандемии.

Теперь тулячки смогут еще до выписки оформить СНИЛС и свидетельство о регистрации по месту жительства, а также подать заявление на получение маткапитала и устройство ребенка в детский сад.

Кроме того молодые мамы смогут проконсультироваться по вопросам оформления различных пособий и по другим государственным услугам. Специалист МФЦ будет работать в роддоме с понедельника по пятницу, с 9.00 до 14.00.