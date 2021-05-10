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За неделю от коронавируса умерли 43 туляка

За неделю от коронавируса умерли 43 туляка

Региональный оперштаб обнародовал коронавирусную статистику за период с 4 по 10 мая.

По данным регионального оперативного штаба, с 4 по 10 мая зарегистрирован 361 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Дубенском и Каменском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 39 026 случаев заболевания.

346 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 36 594 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 43 пациентов в возрасте от 43 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1919 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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