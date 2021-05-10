В Тульской области за сутки подтвердились 48 случаев ковида
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 48 случаев заболевания коронавирусом, 46 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 39 026 жителей региона, 36 594 вылечились, 1919 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 11:33, 3 366 1
вчера, в 11:12, 35 1039 -2
8 мая, в 11:18, 9 1234 -2
7 мая, в 11:04, 21 1252 -1
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