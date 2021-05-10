В Тульской области за сутки подтвердились 48 случаев ковида

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 48 случаев заболевания коронавирусом, 46 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 39 026 жителей региона, 36 594 вылечились, 1919 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: