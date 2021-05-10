новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки подтвердились 48 случаев ковида

В Тульской области за сутки подтвердились 48 случаев ковида

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 48 случаев заболевания коронавирусом, 46 человек выздоровели, пять скончались. 

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 39 026 жителей региона, 36 594 вылечились, 1919 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
За неделю от коронавируса умерли 43 туляка
Жизнь Тулы и области
За неделю от коронавируса умерли 43 туляка
сегодня, в 11:33, 3 366 1
Статистика за сутки: в Тульской области 50 случаев заболевания и 6 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 50 случаев заболевания и 6 смертей
вчера, в 11:12, 35 1039 -2
Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей
8 мая, в 11:18, 9 1234 -2
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей
7 мая, в 11:04, 21 1252 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю от коронавируса умерли 43 туляка
За неделю от коронавируса умерли 43 туляка
Администрация отказала: в Тульской области семье с тяжелобольным ребенком не дают жилье
Администрация отказала: в Тульской области семье с тяжелобольным ребенком не дают жилье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.