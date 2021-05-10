В Центральную Россию придет метеорологическое лето

Фото из архива Myslo.

Уже на этой неделе нас ждет июньское тепло!

9 мая стало последним днем холодной и дождливой первой декады мая. Как сообщают синоптики, средняя температура оказалась на 1,5 градуса ниже нормы.

В понедельник и вторник ожидается повышенное атмосферное давление. На фоне этого жителей Центральной России ждет малооблачная и сухая погода.

– Начиная со среды и до конца недели, с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето, — пишут синоптики погодного центра « Фобос ».

Ночами в среднем будет не прохладнее +7…+12°, а днем +19…+24°. Это соответствует многолетним показателям июня.

Погода в Тульской области будет следующей: