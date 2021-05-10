новости
новости
Регистрация
В Центральную Россию придет метеорологическое лето
Фото из архива Myslo.

В Центральную Россию придет метеорологическое лето

Уже на этой неделе нас ждет июньское тепло!

9 мая стало последним днем холодной и дождливой первой декады мая. Как сообщают синоптики, средняя температура оказалась на 1,5 градуса ниже нормы.
 
В понедельник и вторник ожидается повышенное атмосферное давление. На фоне этого жителей Центральной России ждет малооблачная и сухая погода.
 
– Начиная со среды и до конца недели, с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето, — пишут синоптики погодного центра «Фобос».
 
Ночами в среднем будет не прохладнее +7…+12°, а днем +19…+24°. Это соответствует многолетним показателям июня.
 
Погода в Тульской области будет следующей:
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
синоптикилетоиюньское тепло

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: торопыге на Chevrolet нужнее!
«Накажи автохама»: торопыге на Chevrolet нужнее!
За неделю от коронавируса умерли 43 туляка
За неделю от коронавируса умерли 43 туляка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.