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Жители Косой Горы часами стоят на остановках и не могут дождаться транспорта
Фото: vk.com/club183749211.

Жители Косой Горы часами стоят на остановках и не могут дождаться транспорта

Они просят администрацию Тулы обратить внимание на эту проблему.

На Косой Горе люди часами не могут дождаться общественного транспорта – днем маршрутки ходят относительно регулярно, а после 20.00 на остановках собираются целые очереди.

По словам косогорцев, они уже обращались и к перевозчикам, и на горячую линию губернатора, и в отдел организации дорожного движения – судя по всему, многие водители просто не выходят по вечерам на маршруты.

Несмотря на это, туляки надеются, что администрация города всё же обратит внимание на эту проблему и примет меры.

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