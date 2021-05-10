Жители Косой Горы часами стоят на остановках и не могут дождаться транспорта

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На Косой Горе люди часами не могут дождаться общественного транспорта – днем маршрутки ходят относительно регулярно, а после 20.00 на остановках собираются целые очереди.

По словам косогорцев, они уже обращались и к перевозчикам, и на горячую линию губернатора, и в отдел организации дорожного движения – судя по всему, многие водители просто не выходят по вечерам на маршруты.

Несмотря на это, туляки надеются, что администрация города всё же обратит внимание на эту проблему и примет меры.