Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою

В Волгодонске прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 43 регионов России.

Тульскую область представили воспитанники МБУ «СШ «Металлург». Наши ребята показали следующие результаты:

Евгений Февралев стал победителем в весовой категории 39 кг,

Илья Мазохин — бронзовый призер в весовой категории 55 кг.