Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою
Поздравляем наших ребят!
В Волгодонске прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 43 регионов России.
Тульскую область представили воспитанники МБУ «СШ «Металлург». Наши ребята показали следующие результаты:
- Евгений Февралев стал победителем в весовой категории 39 кг,
- Илья Мазохин — бронзовый призер в весовой категории 55 кг.
Спортсменов подготовили тренеры Д.
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