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Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою

Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по рукопашному бою

Поздравляем наших ребят!

В Волгодонске прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 43 регионов России.

Тульскую область представили воспитанники МБУ «СШ «Металлург». Наши ребята показали следующие результаты:

  • Евгений Февралев стал победителем в весовой категории 39 кг,
  • Илья Мазохин — бронзовый призер в весовой категории 55 кг.

Спортсменов подготовили тренеры Д. М. Ахадов Р. Н. Ломиворотов, А. Г.  Гарбуз.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:45 0
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