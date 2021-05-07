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В общегородском субботнике приняли участие 5500 туляков
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В общегородском субботнике приняли участие 5500 туляков

Вывезено около 1300 кубометров мусора и веток, посажено более 300 деревьев.

7 мая в Туле прошел третий общегородской субботник. Туляки приняли участие в работах по наведению санитарного порядка более чем на 50 площадках города и сельских поселений.

Состоялась уборка городских территорий, уходные работы за цветами и кустарниками, покраска бортового камня, ограждений, детского игрового и спортивного оборудования, распиловка и удаление аварийных деревьев, удаление дикой поросли, ликвидация стихийных свалок, мойка фасадов и ограждений.

Горожане убирались во дворах, возле образовательных учреждений, на кладбищах, в скверах. Особое внимание уделялось общественным пространствам, местам отдыха туляков. В честь Дня Победы были высажены новые аллеи.

В субботнике участвовали более 5500 человек – горожане, активисты, представители администрации города, предприятий различных форм собственности, коммунальных и подведомственных предприятий и учреждений, ТОС, гаражных и садоводческих кооперативов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, убрано около 420 тысяч квадратных метров территорий, очищено от листвы более 60 тысяч квадратных метров газонов. Вывезено около 1300 кубометров мусора и веток. Посажено более 300 деревьев.

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