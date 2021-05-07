Под Тулой найдено захоронение расстрелянных фашистами в годы войны мирных жителей

Фото Следственного комитета по Тульской области.

В преддверии Дня Победы в районе деревни Колодезное сотрудники регионального следственного управления СКР вместе с волонтерами организации «Поисковое движение России» и поискового отряда «Безмолвие», а также с учащимися нескольких учебных учреждений приняли участие в поисковых работах на временно оккупированной в период Великой Отечественной войны территории. Согласно архивным данным, здесь имеются захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов.

– В ходе поисковых работ были обнаружены останки четырех человек. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинской и генетической экспертизы с целью установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Поисковые работы проводятся в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

7 декабря 1941 года в оккупированной деревне Колодезное один из жителей проник в машину немецких солдат и похитил оттуда вещи. В отместку гитлеровцы устроили в округе облаву, а затем расстреляли схваченных – по разным данным, от 22 до 24 жителей деревни в возрасте от 17 до 70 лет.

Трагедия в деревне Колодезное была упомянута на Нюрнбергском процессе.