новости
новости
Регистрация
Под Тулой найдено захоронение расстрелянных фашистами в годы войны мирных жителей
Фото Следственного комитета по Тульской области.

Под Тулой найдено захоронение расстрелянных фашистами в годы войны мирных жителей

Обнаружены останки четырех человек.

В преддверии Дня Победы в районе деревни Колодезное сотрудники регионального следственного управления СКР вместе с волонтерами организации «Поисковое движение России» и поискового отряда «Безмолвие», а также с учащимися нескольких учебных учреждений приняли участие в поисковых работах на временно оккупированной в период Великой Отечественной войны территории. Согласно архивным данным, здесь имеются захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов.

– В ходе поисковых работ были обнаружены останки четырех человек. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинской и генетической экспертизы с целью установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Поисковые работы проводятся в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

 

7 декабря 1941 года в оккупированной деревне Колодезное один из жителей проник в машину немецких солдат и похитил оттуда вещи. В отместку гитлеровцы устроили в округе облаву, а затем расстреляли схваченных – по разным данным, от 22 до 24 жителей деревни в возрасте от 17 до 70 лет.

Трагедия в деревне Колодезное была упомянута на Нюрнбергском процессе.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
найдены останкизахоронение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулячкам записаться в школу для беременных
Как тулячкам записаться в школу для беременных
Лука, Тая, Вивиана: названы самые редкие имена новорожденных в апреле
Лука, Тая, Вивиана: названы самые редкие имена новорожденных в апреле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.