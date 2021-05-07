новости
новости
Регистрация
Как тулячкам записаться в школу для беременных
Фото минздрава Тульской области.

Как тулячкам записаться в школу для беременных

Курсы позволят повысить качество медицинской и профилактической помощи будущим мамам.

Накануне более двадцати будущих мам приняли участие в занятиях школы на базе роддома №1 города Тулы. Цель работы школ для беременных — помочь женщинам подготовиться к предстоящим родам, обучить их уходу за ребенком.

В мае в школе для беременных роддома №1 запланировано 10 занятий на разные темы. Прийти на занятие может женщина, состоящая на учете в любой женской консультации и на любом сроке беременности.

– Занятие длится полтора часа. Мы рассказываем, какие изменения происходят с женским организмом на разных сроках беременности, как психологически подготовиться к родам, обучаем грудному вскармливанию и уходу за новорожденным. Как правило, женщины, прошедшие такие курсы, обладают низким уровнем тревожности, что положительно влияет на процесс беременности и родов, — сказал врач акушер-гинеколог, заместитель главврача по лечебной работе роддома №1 г. Тулы Игорь Копырин.

В Тульской области создано 29 школ для беременных. Такие курсы позволят повысить качество медицинской и профилактической помощи будущим мамам.

Адреса и телефоны школ для беременных Тульской области размещены на сайте минздрава. Расписание занятий школы для беременных и молодых мам роддома №1 г. Тулы можно скачать по ссылке.

Напомним, в Тульской области в 2021 году по поручению губернатора Алексея Дюмина разработан план «Демография», в рамках которого внедряется проектный подход к улучшению демографической ситуации. Одно из приоритетных направлений плана — доступ к безопасным, эффективным методам планирования семьи и медицинским услугам.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:35 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
школы для беременныхбудущие мамы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Минэнерго разъяснили, какие дома могут принять участие в программе ускоренной газификации
В Минэнерго разъяснили, какие дома могут принять участие в программе ускоренной газификации
Под Тулой найдено захоронение расстрелянных фашистами в годы войны мирных жителей
Под Тулой найдено захоронение расстрелянных фашистами в годы войны мирных жителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.