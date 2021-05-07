Как тулячкам записаться в школу для беременных

Фото минздрава Тульской области.

Накануне более двадцати будущих мам приняли участие в занятиях школы на базе роддома №1 города Тулы. Цель работы школ для беременных — помочь женщинам подготовиться к предстоящим родам, обучить их уходу за ребенком.



В мае в школе для беременных роддома №1 запланировано 10 занятий на разные темы. Прийти на занятие может женщина, состоящая на учете в любой женской консультации и на любом сроке беременности.

– Занятие длится полтора часа. Мы рассказываем, какие изменения происходят с женским организмом на разных сроках беременности, как психологически подготовиться к родам, обучаем грудному вскармливанию и уходу за новорожденным. Как правило, женщины, прошедшие такие курсы, обладают низким уровнем тревожности, что положительно влияет на процесс беременности и родов, — сказал врач акушер-гинеколог, заместитель главврача по лечебной работе роддома №1 г. Тулы Игорь Копырин.

В Тульской области создано 29 школ для беременных. Такие курсы позволят повысить качество медицинской и профилактической помощи будущим мамам.



Адреса и телефоны школ для беременных Тульской области размещены на сайте минздрава. Расписание занятий школы для беременных и молодых мам роддома №1 г. Тулы можно скачать по ссылке.

Напомним, в Тульской области в 2021 году по поручению губернатора Алексея Дюмина разработан план «Демография», в рамках которого внедряется проектный подход к улучшению демографической ситуации. Одно из приоритетных направлений плана — доступ к безопасным, эффективным методам планирования семьи и медицинским услугам.