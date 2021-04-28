В Туле количество вакансий для работников скорой за год увеличилось в три раза
Аналитики hh.ru выяснили, как в России и Тульской области изменилась ситуация с трудоустройством этих специалистов в связи с пандемией.
Сегодня в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, исследовали рынок труда и выяснили, что спрос на врачей и фельдшеров скорой помощи за год увеличился почти в три раза.
В первом квартале 2021 года в России было открыто почти 4000 вакансий для врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров и других сотрудников службы скорой медицинской помощи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент в России открыто почти 1000 вакансий для сотрудников скорой помощи. Средняя предлагаемая зарплата для врача скорой помощи за первый квартал 2021 года составила 45 000 рублей.
Фельдшеру в среднем предлагают 24 500 рублей, водителю — 30 000 рублей.
Многие медучреждения вынуждены искать сотрудников скорой помощи в других регионах. Из-за пандемии спрос на весь медицинский персонал увеличился в несколько раз. По итогам первого квартала 2021 года сфера «Медицина, фармацевтика» является одной из самых дефицитных профессиональных областей. По России в целом на одну вакансию здесь приходится 0,9 резюме, то есть меньше одного кандидата на вакансию, в Тульской области — также 0,9 резюме на вакансию. Норма для рынка труда — 5-6 резюме на вакансию.
«Если раньше работодатели конкурировали за медиков в рамках региона, то сегодня им приходится конкурировать за персонал в масштабах всей страны. Так, в Тульской области можно встретить вакансии для врачей и фельдшеров скорой помощи от медицинских учреждений из Тюменской и Владимирской областей, Карелии, Республики Крым и других регионов. Подходящие кандидаты, в зависимости от региона и своей специализации, могут рассчитывать на помощь в организации переезда, служебное жилье или компенсацию за его аренду, разовые выплаты, подъёмные для молодых специалистов, льготное ипотечное кредитование и другие льготы», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
Опыт работы в скорой помощи не обязателен
Большинство медицинских учреждений готовы брать на работу специалистов без опыта. Только в 10% вакансий для врачей и фельдшеров скорой помощи требуется стаж работы в этой службе от года и более. Для врачей и фельдшеров скорой помощи среди обязательных требований в вакансии — высшее/среднее медицинское образование и действующий сертификат по специальности. А вот в вакансиях для водителей скорой помощи одно из главных требований к кандидату — наличие профессионального водительского стажа более 3−5 лет. Опыт работы на спецавтотранспорте и наличие специальной подготовки по программе оказания первой медицинской помощи — не обязательны, но будут преимуществом.
Топ-3 вакансий в скорой помощи с самой высокой зарплатой на апрель 2021 года в России
В Тульской области вакансия с самой высокой заработной платой — это вакансия врача скорой медицинской помощи в Территориальный центр медицины катастроф с зарплатой от 64 700 рублей.
В Алушту Республики Крым требуется фельдшер скорой помощи. Работодатель обещает стимулирующие выплаты, а после 5 лет работы в Крыму сотрудник может рассчитывать на единовременную выплату в 500 000 рублей.
- Врач скорой медицинской помощи в частную клинику, г. Москва. Зарплата от 100 000 до 200 000 рублей. Специалисту предстоит обслуживать коммерческие вызовы скорой медицинской помощи, сопровождать пациентов любого профиля при переездах и перелетах как по Московскому региону, так и по другим регионам, а также за рубежом.
- Врач скорой медицинской помощи в государственную клинику, г. Красногорск. Зарплата от 120 000 до 160 000 рублей. От кандидата требуется высшее образование по специальности «Терапия/Педиатрия».
- Врач скорой ветеринарной помощи, г. Санкт-Петербург. Зарплата от 110 000 рублей. В требованиях к вакансии указано, что желательно, чтобы кандидат владел навыками груминга (груминг включает комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами животных).