В Туле количество вакансий для работников скорой за год увеличилось в три раза

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Аналитики hh.ru выяснили, как в России и Тульской области изменилась ситуация с трудоустройством этих специалистов в связи с пандемией.

Сегодня в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, исследовали рынок труда и выяснили, что спрос на врачей и фельдшеров скорой помощи за год увеличился почти в три раза.

В первом квартале 2021 года в России было открыто почти 4000 вакансий для врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров и других сотрудников службы скорой медицинской помощи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент в России открыто почти 1000 вакансий для сотрудников скорой помощи. Средняя предлагаемая зарплата для врача скорой помощи за первый квартал 2021 года составила 45 000 рублей.

Фельдшеру в среднем предлагают 24 500 рублей, водителю — 30 000 рублей.

Многие медучреждения вынуждены искать сотрудников скорой помощи в других регионах. Из-за пандемии спрос на весь медицинский персонал увеличился в несколько раз. По итогам первого квартала 2021 года сфера «Медицина, фармацевтика» является одной из самых дефицитных профессиональных областей. По России в целом на одну вакансию здесь приходится 0,9 резюме, то есть меньше одного кандидата на вакансию, в Тульской области — также 0,9 резюме на вакансию. Норма для рынка труда — 5-6 резюме на вакансию.

«Если раньше работодатели конкурировали за медиков в рамках региона, то сегодня им приходится конкурировать за персонал в масштабах всей страны. Так, в Тульской области можно встретить вакансии для врачей и фельдшеров скорой помощи от медицинских учреждений из Тюменской и Владимирской областей, Карелии, Республики Крым и других регионов. Подходящие кандидаты, в зависимости от региона и своей специализации, могут рассчитывать на помощь в организации переезда, служебное жилье или компенсацию за его аренду, разовые выплаты, подъёмные для молодых специалистов, льготное ипотечное кредитование и другие льготы», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Опыт работы в скорой помощи не обязателен

Большинство медицинских учреждений готовы брать на работу специалистов без опыта. Только в 10% вакансий для врачей и фельдшеров скорой помощи требуется стаж работы в этой службе от года и более. Для врачей и фельдшеров скорой помощи среди обязательных требований в вакансии — высшее/среднее медицинское образование и действующий сертификат по специальности. А вот в вакансиях для водителей скорой помощи одно из главных требований к кандидату — наличие профессионального водительского стажа более 3−5 лет. Опыт работы на спецавтотранспорте и наличие специальной подготовки по программе оказания первой медицинской помощи — не обязательны, но будут преимуществом.

Топ-3 вакансий в скорой помощи с самой высокой зарплатой на апрель 2021 года в России

В Тульской области вакансия с самой высокой заработной платой — это вакансия врача скорой медицинской помощи в Территориальный центр медицины катастроф с зарплатой от 64 700 рублей.

В Алушту Республики Крым требуется фельдшер скорой помощи. Работодатель обещает стимулирующие выплаты, а после 5 лет работы в Крыму сотрудник может рассчитывать на единовременную выплату в 500 000 рублей.