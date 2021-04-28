На майских праздниках в Тульской области усилят контроль за вывозом мусора

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Минприроды Тульской области сообщает, что с 1 по 10 мая на территории региона будет усилен контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с ТКО. Во всех муниципалитетах мусор будет вывозиться в штатном режиме.

Для организации бесперебойной работы по сбору и транспортированию отходов во время выходных и праздничных дней регоператорами проработаны дополнительные маршруты. Они будут введены в случае необходимости.

Для потребителей будет работать горячая линия по вопросам вывоза мусора. Её телефоны – 527-203 и 527-204. Также о проблемах с уборкой туляки могут сообщать через сервис «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71» и с помощью электронной приемной правительства Тульской области.