Тульские производители: сделай ребенка счастливым – подари ему праздник!

Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, такие моменты особенно ценны, ведь они вновь возвращают на их лица улыбки и помогают забыть о сложностях.

В преддверии Пасхи представители тульских производителей приехали в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра Тулы для несовершеннолетних детей и привезли с собой не только подарки, но и устроили настоящий праздник. В акции приняли участие ООО «Болоховский хлебокомбинат», АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Белевские сладости», производитель снеков ООО «Матяш», ООО «Демидовская вода», АО «Птицефабрика «Тульская». Инициатором ее стал Тепло-Огаревский мясокомбинат, выпускающий продукцию под брендом «Город Мастеров».

Елена Каширина – Мы с Болоховским хлебокомбинатом, по возможности совместно, посещаем центры, привозим подарки и гостинцы детям, – рассказала Елена Каширина, представитель Тепло-Огаревского мясокомбината. – А в этот раз у меня появилась идея предложить коллегам присоединиться к нам и всем вместе приехать в гости к ребятам в преддверии Пасхи. Ведь Пасха – это праздник добра, а оно должно жить в сердце каждого. У Бога нет других рук, кроме наших, поэтому если мы будем объединяться и делать добрые дела чаще, мир станет лучше. Мою инициативу поддержало руководство нашего комбината. Коллеги-производители продуктов питания с радостью откликнулись на наше предложение и подготовили для детей самые разные подарки и гостинцы. Приятно было видеть заинтересованность каждого, кто принимал участие в подготовке к этой акции. Мы очень хотели, чтобы ребята почувствовали нашу заботу о них. Конечно, каждая компания сегодня уделяет внимание благотворительным проектам, проводит собственные акции, и об этом как-то не принято говорить. Но вместе мы, безусловно, можем больше!

У любого классного детского праздника есть несколько слагаемых успеха: воздушные шарики, аниматоры, сладости и некий сюрприз.

Традиции не стали нарушать, поэтому ребят на площадке встречала милая коровка от Тульского молочного комбината и десятки ярких воздушных шариков. Малышня сразу же обступила рогатую гостью и с удовольствием танцевала с ней.

За сладостями и прочими угощениями дело не стало. Свежайшие зефиры, пастилу, молочные вкусняшки, кукурузные палочки, печенья, пирожки, праздничные куличи и прочие сюрпризы получили все юные воспитанники центра.

Центральным сюрпризом, приготовленным для детей, стала встреча с фокусником-иллюзионистом Ильей Коржовым. Феерическое шоу Ильи никого не оставляет равнодушным: предметы летают в воздухе, исчезают и появляются в неожиданных местах.

Его виртуозное выступление всегда завораживает даже взрослых, а дети просто не могут поверить в то, что это всего лишь ловкость рук. А как иначе?

Видя, как порванная на мелкие клочки бумага в детских руках превращается в панаму, сложно не поверить в то, что магия действительно существует!

Конечно, всегда среди публики есть скептики. Даже юные зрители порой уверены, что знают, как делается тот или иной фокус. Так вышло, когда Илья продемонстрировал сборку кубика Рубика за пару секунд. Ребята до последнего были уверены, что в бумажном пакете, откуда он изначально достал кубик, лежит второй – уже собранный. Но когда Илья порвал пакет, показав, что он абсолютно пуст, зрителям осталось только удивиться: «Как такое возможно?»

Каждый хотел стать помощником иллюзиониста и вместе с ним продемонстрировать превращение одного шарика в шесть, попытаться понять, как же выполняется фокус с веревками, которые то рвутся на части, то объединяются в цельный канат.

Илья Коржов – Сделать ребенка счастливым просто – нужно подарить ему улыбку, – уверен Илья Коржов. – Я очень обрадовался, когда мне предложили присоединиться к этой благотворительной акции. Мне приятно дарить зрителям хорошее настроение, а их искренние улыбки дороже всего на свете. Именно дети вдохновляют меня на создание новых фокусов. А значит – праздник продолжается!

Ребята тоже приготовили для своих гостей творческие сюрпризы: показали два танца и все вместе спели трогательную песню «Пусть миром правит любовь» Александра Ягья.

Галина Ковалева – В нашем центре дети оказываются по разным причинам. У кого-то родителей лишили прав, других изъяли из семьи после того, как они пережили насилие со стороны родственников или старших, у третьих семья оказалась в трудной ситуации и ребенка временно поместили в центр, – рассказывает директор центра Галина Ковалева. – Какая бы у них ни была история, все они нуждаются в заботе и любви. Мы стараемся создать для них максимально комфортные условия и помочь пережить то, что случилось в их жизни. А праздники, такие как сегодняшний, позволяют детям понять, что в этом мире есть люди, которые готовы поддержать их и прийти на помощь в трудную минуту.

По окончании праздника каждому воспитаннику центра вручили подарки, а после их ждал праздничный обед, ведь участники благотворительной акции привезли с собой не только сладости, но и продукты для приготовления блюд. Особенно ребят порадовал огромный батон колбасы от «Города Мастеров», который был сделан эксклюзивно для этого события.

Дети вчетвером держали гигантскую колбасу!

Елена Каширина отметила, что сотрудничество с детскими социально-реабилитационными центрами Тулы и области будет обязательно продолжено. Она надеется, что участников подобных акций будет становиться всё больше и больше.

Если у вас есть желание стать частью маленького чуда, звоните Елене по телефону 8-953-426-70-25 и присоединяйтесь к большому делу.