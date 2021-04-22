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Тульским больницам требуются главврачи

Тульским больницам требуются главврачи

В настоящий момент объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей.

В Тульской области ищут главврачей для Одоевской центральной районной больницы имени П. П. Белоусова, Кимовской центральной районной больницы, Донской городской больницы №1 и Киреевской центральной районной больницы.

С руководителем заключат срочный трудовой договор на определенный срок (не более пяти лет). Режим работы: пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем. Кандидатам необходимо иметь как минимум пятилетний стаж работы на руководящих должностях и высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Отметим, что в настоящий момент вакантными в Туле остаются также должности директора областного аптечного склада и областного медколледжа. 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:23 +1
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