Тульским больницам требуются главврачи

В Тульской области ищут главврачей для Одоевской центральной районной больницы имени П. П. Белоусова, Кимовской центральной районной больницы, Донской городской больницы №1 и Киреевской центральной районной больницы.

С руководителем заключат срочный трудовой договор на определенный срок (не более пяти лет). Режим работы: пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем. Кандидатам необходимо иметь как минимум пятилетний стаж работы на руководящих должностях и высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Отметим, что в настоящий момент вакантными в Туле остаются также должности директора областного аптечного склада и областного медколледжа.