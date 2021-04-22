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Турнир по спортивной акробатике определил новых чемпионов
Фото Александра Каналина.

Турнир по спортивной акробатике определил новых чемпионов

В Доме спорта «Юбилейный» поселка Первомайский Щекинского района прошло открытое первенство по спортивной акробатике.

Спортивная акробатика — один из самых зрелищных, ярких, красивых и грациозных видов спорта. На тульской земле эти соревнования неизменно собирают под своим крылом сотни атлетов со всей России. Не стал исключением и турнир, который прошел в Доме спорта «Юбилейный».

Валерия Ткачева, президент Федерации спортивной акробатики Тульской области:

Валерия Ткачева

– На фоне пандемии все очень соскучились по соревнованиям. На открытое первенство Тульской области приехали 440 спортсменов от четырех лет и старше из Москвы и Московской области, Твери, Орла, Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и, конечно же, из Тулы и Тульской области. И дети, и родители с нетерпением ждали этого турнира.

Интересный факт — первый Кубок России по этому виду спорта прошел в 1949 году именно на территории Тульской области. И вот с 2018 года проведение таких масштабных мероприятий в нашем регионе возродилось!

Акробаты из Тульской области на всех соревнованиях, которые проходят в городах нашей страны, неизменно показывают блестящие результаты. Дело здесь и в личных качествах мальчишек и девчонок, и в сильном тренерском составе.

Валерия Немятова, тренер по спортивной акробатике:

Валерия Немятова

– Я занимаюсь с детьми уже два года. Всю жизнь я посвятила спорту. А еще я очень люблю детей, мне нравится наблюдать, как они растут и каких успехов достигают. Видеть горящие глаза ребят — непередаваемые эмоции, это дорогого стоит!

Девятилетний Арсений Сидоров занимается спортивной акробатикой уже три года и без этого спорта своей жизни не представляет:

Арсений Сидоров

– До того как прийти в спортивную акробатику, я занимался танцами. Родители увидели, что я часто стою на голове (мне это очень нравится!), и решили отдать меня в акробатику. В хореографии для меня всё было легко сразу, а вот в силовых упражнениях потяжелее — пришлось много работать, чтобы прийти в форму. Отжимания, подтягивания… Я хожу на тренировки три раза в неделю по два с половиной часа. И уроки успеваю делать. Сначала я был в паре с мальчиком, и у нас были первые и вторые места, а сейчас я в паре с девочкой, и у нас только первые места. Вот и на этих соревнованиях мы выиграли золото!

11-летняя Соня Мосина и 6-летняя Лада Савенкова тоже выиграли на этом турнире медали высшей пробы.

Соня Мосина

– Я раньше ходила на танцы, но спортивная акробатика мне понравилась больше. Здесь много сложных элементов, можно выступать в паре, в тройке, в различных разрядах. Мне очень нравится выступать на публике, нравится соревновательный процесс, у нас очень красивые костюмы. У нас с Ладой много первых мест на турнирах, медали за вторые и третьи места тоже есть, есть кубки. Мы очень любим акробатику!

Лада Савенкова

– Мне дома было нечего делать, и мама решила отдать меня в спортивную акробатику. А мне так понравилось! Тренируюсь уже больше трех лет. Нравится выполнять сложные элементы. На тренировки я хожу четыре раза в неделю по два с половиной часа. Я сильно устаю, но всё равно на все занятия хожу с удовольствием. В этом году я иду в первый класс и надеюсь, что у меня получится совмещать и школу, и тренировки.

Воспитывать детей-спортсменов — особая гордость. Мамы, папы, бабушки и дедушки с огромным удовольствием приходят на соревнования, чтобы поболеть за своих звездочек. Ольга Елагина:

Ольга Елагина

– Моя 12-летняя дочка Аня занимается спортивной акробатикой. Мы пришли к Валерии Ткачевой в первый набор и так и остались. Спорт очень организует. Аня дисциплинированная, с шести лет самостоятельная, у нее красивая осанка, она умеет себя подать. Призовые места, поездки везде, авторитет в классе. Она хочет быть тренером по спортивной акробатике и уже сейчас помогает тренерам и занимается с малышами.

У Светланы Фроловой акробатикой занимаются дочка и сын:

Светлана Фролова

– Амелия и Ярослав на все тренировки ходят с огромным удовольствием. Амелия занимается уже пять лет, брат посмотрел на нее и тоже захотел в этот спорт. Акробатика развивает все группы мышц, ребята спортивные, подтянутые, сильные и классные. Я очень горжусь своими детьми!

Дом спорта «Юбилейный», который гостеприимно распахнул свои двери для атлетов, наконец-то снова зажил своей активной жизнью, наполненной состязаниями, спортивной энергетикой и духом победы.

Сергей Серегин, директор Дома спорта «Юбилейный»:

Сергей Серегин

– Мы уже провели два мероприятия ЦФО по боксу среди детей и взрослых, соревнования по кикбоксингу, сейчас принимаем первенство по спортивной акробатике. Согласно требованиям Роспотребнадзора, мы приглашаем зрителей с 50% наполняемостью трибун, выполняем все предписания и ограничения. Всё очень строго.

По итогам турнира в копилке тульских спортсменов 7 медалей за первое место, 14 — за второе и 10 — за третье. Поздравляем наших ребят и тренеров!


 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 10:30 +3
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Люди
Валерия ТкачеваСергей Серегин
Место
Дом спорта ЮбилейныйЩекинский районТульская область

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