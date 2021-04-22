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Трудовую династию Тулачермета отметили почетной грамотой администрации города Тулы

Трудовую династию Тулачермета отметили почетной грамотой администрации города Тулы

Преемственность поколений, сопричастность к общему делу и ответственность — это отличает семьи, которые годами трудятся на одном предприятии.

В преддверии Праздника Весны и Труда в атриуме Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоялось ежегодное торжественное мероприятие, на котором отметили вклад трудовых династий в развитие промышленности региона. Почетные грамоты вручили представителям семей, которые трудятся на предприятиях области не менее трех поколений.

Среди награжденных — семья Санкиных, члены которой в общей сложности отработали на Тулачермете более 300 лет. Основателями трудовой династии стали три брата. Первым на металлургический завод пришел Геннадий Николаевич Санкин (средний брат), с 1976 года он работает горновым доменной печи. Евгений Николаевич (старший брат) 35 лет отработал машинистом тепловоза железнодорожного цеха. Младший брат — Александр Николаевич — работать на заводе начал в 1985 году, после окончания Тульского машиностроительного техникума и армии. За время работы прошел путь от горнового доменной печи до заместителя главного инженера по развитию доменного производства. Сегодня на заводе трудятся восемь представителей династии.

Заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман:

– Тула — крупный промышленный центр, всегда отличался своими традициями и мастерами. Мы чествовали пять династий, эти люди работают в разных сферах, они — представители ведущих предприятий. У них разный трудовой стаж, но у всех глаза блестят, потому что они занимаются любимым делом.

В настоящее время на Тулачермете работают представители 17 трудовых династий, их общий стаж работы превышает 5 тысяч лет. 

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