Выставка: тулякам покажут уникальные пасхальные яйца

Сюжеты росписей многообразны и по-весеннему праздничны: это и букеты цветов, и растительные мотивы, и пейзажи, в том числе узнаваемые городские, а также библейские сюжеты.

Самое раннее яйцо, которое будет представлено, датировано 1830-ми годами.

По этим изделиям можно проследить не только развитие фарфорового производства в Российской империи в XIX — начале ХХ века, но и модные тенденции в оформлении сувенирной продукции, на которые чутко реагировали фабриканты.

Туляки увидят подвесные фарфоровые яйца, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе, Заводах Товарищества М. С. Кузнецова в Москве, заводе Батенина, заводе братьев Корниловых, заводах Гжели и частных фарфоровых производствах.

Одно из пасхальных яиц, работы Императорского фарфорового завода, выполнено из цветного бисквита — особого вида матового фарфора. На него с одной стороны нанесены белые рельефные изображения Мадонны с младенцем Христом иконографии Сикстинской Мадонны Рафаэля, с другой — композиция из креста на фоне лучей с надписью «Христосъ Воскресе».

Дорогие изделия официальных поставщиков Императорского двора — Императорского фарфорового завода и Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова в Москве — были далеко не всем по карману. Продукция же завода Батенина в основном была рассчитана на потребителей среднего класса: она удешевлялась за счет использования менее трудоемкой технологии, хотя встречались и более дорогие изделия. Например, пасхальное яйцо с сюжетом Тайной Вечери фабрики Батенина, выполненное в технике надглазурной росписи с применением золочения и цировки — нанесения рисунка матовым золотом на гладкую золоченую поверхность, гости музея также смогут увидеть на выставке.

Завод братьев Корниловых из Санкт-Петербурга первым в России стал применять для оформления своих изделий переводные картинки. Фарфоровое яйцо с цветочными мотивами в технике надглазурной деколи можно будет увидеть в музее.

Кроме пасхальных яиц будет экспонироваться и уникальная фаянсовая икона «Воскресение Христово», изготовленная на Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе в 1840-х годах.

Специальный показ «Пасхальные яйца из собрания Государственного исторического музея» в Тульском филиале стартует 1 мая.