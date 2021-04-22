Выставка: тулякам покажут уникальные пасхальные яйца
В мае филиал Исторического музея в Туле покажет 30 фарфоровых пасхальных яиц.
Сюжеты росписей многообразны и по-весеннему праздничны: это и букеты цветов, и растительные мотивы, и пейзажи, в том числе узнаваемые городские, а также библейские сюжеты.
Самое раннее яйцо, которое будет представлено, датировано 1830-ми годами.
По этим изделиям можно проследить не только развитие фарфорового производства в Российской империи в XIX — начале ХХ века, но и модные тенденции в оформлении сувенирной продукции, на которые чутко реагировали фабриканты.
Туляки увидят подвесные фарфоровые яйца, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе, Заводах Товарищества
Одно из пасхальных яиц, работы Императорского фарфорового завода, выполнено из цветного бисквита — особого вида матового фарфора. На него с одной стороны нанесены белые рельефные изображения Мадонны с младенцем Христом иконографии Сикстинской Мадонны Рафаэля, с другой — композиция из креста на фоне лучей с надписью «Христосъ Воскресе».
Дорогие изделия официальных поставщиков Императорского двора — Императорского фарфорового завода и Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий
Завод братьев Корниловых из Санкт-Петербурга первым в России стал применять для оформления своих изделий переводные картинки. Фарфоровое яйцо с цветочными мотивами в технике надглазурной деколи можно будет увидеть в музее.
Кроме пасхальных яиц будет экспонироваться и уникальная фаянсовая икона «Воскресение Христово», изготовленная на Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе в 1840-х годах.
Специальный показ «Пасхальные яйца из собрания Государственного исторического музея» в Тульском филиале стартует 1 мая.