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У «Городской полиции» в Туле появится новая крыша
Фото: соцсети.

У «Городской полиции» в Туле появится новая крыша

На ремонт объекта культурного наследия предусмотрено 2,7 млн рублей.

Информация о выполнении работ по ремонту крыши и межэтажного перекрытия объекта культурного наследия регионального значения «Городская полиция» появилась на сайте госзакупок.

На эти работы выделено 2 миллиона 706 тысяч 477 рублей. Источник финансирования: бюджет Тульской области. Выплата аванса не предусмотрена. 

Напомним, здание, расположенное на пр. Ленина, 49, было построено в 1839 году при участии губернского архитектора П. А. Дубровского для размещения первой пожарной части Тулы и городской полиции. С 28 мая по 26 июля 1917 года здесь находился Тульский Комитет РСДРП(б).

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