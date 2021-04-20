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Регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера открыта

Регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера открыта

Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в 180 городах России.

Стартовала регистрация на традиционный забег Сбера в рамках проекта «Зеленый марафон».
 

В Туле забег пройдет в историческом центре города. Участников ждут забеги на дистанции 4,2 км для взрослых и 420 м для детей. Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас на сайте greenmarathon.ru.

В этом году будет также организован онлайн-забег для жителей Новомосковска (забег будет организован в приложении). Для участия необходимо также зарегистрироваться на сайте «Зеленого марафона».

В рамках «Зеленого марафона» Сбер вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зеленом марафоне» и его экологических инициативах, пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе;

  • приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;
  • в качестве амбассадора, ведущего «зеленый» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

В Туле и Новомосковске также пройдут экологические акции, приуроченные к «Зеленому марафону».

В рамках проекта «Зеленый марафон» Сбер запустил одноименное мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте. Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко

– «Зеленый марафон» — это традиционный спортивный праздник для всей семьи. В 2021 году он посвящен экологической тематике. Ждем туляков и гостей города Тулы 5 июня на площади Ленина, а жителей Новомосковска приглашаем принять участие в онлайн-забеге.

 

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