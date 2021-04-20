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Туляки смогут протестировать систему дистанционного голосования

Туляки смогут протестировать систему дистанционного голосования

Подать заявки на участие можно до 7 мая, а само тестирование пройдёт с 12 по 14 мая.

В рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» 21 апреля начинается прием заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования.

Подать заявление на портале Госуслуг сможет любой гражданин России, имеющий подтвержденную учетную запись. В тестировании смогут принять участие все желающие.

Тестирование пройдет с 12 по 14 мая: будут полностью воспроизведены все этапы голосования – от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

 

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сегодня, в 20:44 −6
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