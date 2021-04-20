Дмитрий Миляев: «Животных на улицах станет меньше, если мы будем ответственнее к ним относиться»
Глава городской администрации посетил приют ООО «Континент+».
Дмитрий Миляев посетил «Континент+», который находится в поселке Сергиевский. Глава администрации города Тулы передал организации корма для собак, самосвал опилок, а также осмотрел территорию приюта для животных.
отлавливают, при необходимости лечат и стерилизуют, вакцинируют, метят, некоторое время содержат в приюте, а затем выпускают в прежние места обитания.
С начала этого года в Туле уже отловили 270 собак без хозяев из почти 1,5 тысяч, предусмотренных контрактом. Всего в данный момент в «Континент+» находятся около 700 животных, 450 из которых содержатся на постоянной основе.
Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:
Дмитрий Миляев
– Животных на улицах станет меньше, если мы будем ответственнее к ним относиться. Призываю туляков обратить внимание на эту проблему: может быть, кто-то захочет взять себе отсюда верного друга, заняться его воспитанием и содержанием. <…> Жители, которые беспокоятся из-за присутствия безнадзорных животных, могут позвонить в комитет ветеринарии Тульской области, в марте там появилась горячая линия, либо обратиться в ГСЕЗ или подать заявку в любое территориальное управление. Специалисты подрядчика будут выезжать и заниматься отловом таких животных.
Также Дмитрию Миляеву рассказали, что в планах приюта взять на работу грумера, который будет профессионально следить за внешним видом собак. Возможно, благодаря этому у питомцев появится еще один дополнительный шанс наконец-то обрести любящих хозяев, которые будут о них заботиться.
По словам заместителя генерального директора ООО «Континент+» Елены Хромовой, в ближайшее время на улицах города планируют разместить билборды с фотографиями собак, которые мечтают обрести хозяев. На городских экранах запустят социальные ролики. Акция будет проводиться при поддержке городской администрации.
Елена Хромова, заместитель генерального директора ООО «Континент+»:
Елена Хромова
– Все животные стерилизованы и привиты, прививаем их каждый год. Если требуется лечение — они его обязательно получают. Спасибо тулякам и организациям, которые помогают нам едой и кормом. Если у вас тоже есть желание помочь, можно написать нам в личные сообщения ВКонтакте и Инстаграм или звонить по телефону (4872) 72-76-21. С начала этого года мы пристроили порядка ста животных, которые находились в нашем приюте с 2019 года. В прошлом году забрали около 300.
Приют ООО «Континент+» находится по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Любой желающий в специально отведенные дни может посетить приют данной организации и забрать любое понравившееся животное. При себе необходимо иметь удостоверяющие личность документы для оформления сотрудниками ООО «Континент+» соответствующих документов. Если у вас возникли какие-то вопросы, ответы можно получить по телефону (4872) 72-76-21.
Кроме того, ознакомиться с фотографиями и кратким описанием отловленных животных без владельцев можно на страничке ВКонтакте.
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