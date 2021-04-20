Дмитрий Миляев посетил «Континент+», который находится в поселке Сергиевский. Глава администрации города Тулы передал организации корма для собак, самосвал опилок, а также осмотрел территорию приюта для животных.

Между МУ «Городская служба единого заказчика» и ООО «Континент +» на конкурсной основе заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев. Собак

отлавливают, при необходимости лечат и стерилизуют, вакцинируют, метят, некоторое время содержат в приюте, а затем выпускают в прежние места обитания.

С начала этого года в Туле уже отловили 270 собак без хозяев из почти 1,5 тысяч, предусмотренных контрактом. Всего в данный момент в «Континент+» находятся около 700 животных, 450 из которых содержатся на постоянной основе.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:

Дмитрий Миляев – Животных на улицах станет меньше, если мы будем ответственнее к ним относиться. Призываю туляков обратить внимание на эту проблему: может быть, кто-то захочет взять себе отсюда верного друга, заняться его воспитанием и содержанием. <…> Жители, которые беспокоятся из-за присутствия безнадзорных животных, могут позвонить в комитет ветеринарии Тульской области , в марте там появилась горячая линия, либо обратиться в ГСЕЗ или подать заявку в любое территориальное управление. Специалисты подрядчика будут выезжать и заниматься отловом таких животных.

Также Дмитрию Миляеву рассказали, что в планах приюта взять на работу грумера, который будет профессионально следить за внешним видом собак. Возможно, благодаря этому у питомцев появится еще один дополнительный шанс наконец-то обрести любящих хозяев, которые будут о них заботиться.

По словам заместителя генерального директора ООО «Континент+» Елены Хромовой, в ближайшее время на улицах города планируют разместить билборды с фотографиями собак, которые мечтают обрести хозяев. На городских экранах запустят социальные ролики. Акция будет проводиться при поддержке городской администрации.

Елена Хромова, заместитель генерального директора ООО «Континент+»:

Елена Хромова – Все животные стерилизованы и привиты, прививаем их каждый год. Если требуется лечение — они его обязательно получают. Спасибо тулякам и организациям, которые помогают нам едой и кормом. Если у вас тоже есть желание помочь, можно написать нам в личные сообщения ВКонтакте Инстаграм или звонить по телефону (4872) 72-76-21. С начала этого года мы пристроили порядка ста животных, которые находились в нашем приюте с 2019 года. В прошлом году забрали около 300.

Приют ООО «Континент+» находится по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Любой желающий в специально отведенные дни может посетить приют данной организации и забрать любое понравившееся животное. При себе необходимо иметь удостоверяющие личность документы для оформления сотрудниками ООО «Континент+» соответствующих документов. Если у вас возникли какие-то вопросы, ответы можно получить по телефону (4872) 72-76-21.