Тульские студенты смогут летом поработать в Крыму и на стройках «Росатома»
В студенческих отрядах можно получить первый опыт в профессии, начать самостоятельную жизнь и заработать свою первую зарплату.
Студенты смогут попробовать свои силы в самых масштабных проектах страны. Каждый желающий выберет свое направление деятельности, по которому он будет работать два месяца.
Уже открыт набор на всероссийские трудовые проекты – студентов ждут в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийских студенческих стройках на объектах «Росатома».
Официальное трудоустройство и «белая» зарплата гарантированы, возможна компенсация стоимости проезда и проживания. Также можно получить дополнительную рабочую специальность и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
И конечно, всех ждут главные атрибуты студенческой романтики – творческие и спортивные фестивали, путешествия, новые знакомства и песни у костра.
Чтобы присоединиться к студенческому отряду, нужно заполнить анкету на сайте проекта. Подробности – по телефону 8 (800) 770-01-17.