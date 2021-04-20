Тульские студенты смогут летом поработать в Крыму и на стройках «Росатома»

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В студенческих отрядах можно получить первый опыт в профессии, начать самостоятельную жизнь и заработать свою первую зарплату.

Студенты смогут попробовать свои силы в самых масштабных проектах страны. Каждый желающий выберет свое направление деятельности, по которому он будет работать два месяца.

Уже открыт набор на всероссийские трудовые проекты – студентов ждут в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийских студенческих стройках на объектах «Росатома».

Официальное трудоустройство и «белая» зарплата гарантированы, возможна компенсация стоимости проезда и проживания. Также можно получить дополнительную рабочую специальность и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

И конечно, всех ждут главные атрибуты студенческой романтики – творческие и спортивные фестивали, путешествия, новые знакомства и песни у костра.