Жители Мясново 15 апреля останутся без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

С 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Рогова, 33, 35,

Одоевское шоссе, 52-а,

ул. Болотова, 68, 68-а,

6-й пр-д Мясново, 72, 74,

7-й пр-д Мясново, 63, 63-а, 63-б,

частный сектор улиц: 7-й пр-д Мясново,

8-й пр-д Мясново,

ул. Профсоюзная.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.