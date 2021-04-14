Жители Мясново 15 апреля останутся без воды
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
С 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Рогова, 33, 35,
- Одоевское шоссе, 52-а,
- ул. Болотова, 68, 68-а,
- 6-й пр-д Мясново, 72, 74,
- 7-й пр-д Мясново, 63, 63-а, 63-б,
- частный сектор улиц: 7-й пр-д Мясново,
- 8-й пр-д Мясново,
- ул. Профсоюзная.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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