новости
новости
Регистрация
Жители Мясново 15 апреля останутся без воды

Жители Мясново 15 апреля останутся без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

С 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Рогова, 33, 35,
  • Одоевское шоссе, 52-а,
  • ул. Болотова, 68, 68-а,
  • 6-й пр-д Мясново, 72, 74,
  • 7-й пр-д Мясново, 63, 63-а, 63-б,
  • частный сектор улиц: 7-й пр-д Мясново,
  • 8-й пр-д Мясново,
  • ул. Профсоюзная.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключили водуремонтные работыТулагорводоканалотключение воды
Место
ТулаМясново

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня в суде допросят Валерия Шерина
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: сегодня в суде допросят Валерия Шерина
В Туле на перекрестке улиц Октябрьской и Токарева не работают светофоры
В Туле на перекрестке улиц Октябрьской и Токарева не работают светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.