Легко ли стать спортивным аналитиком и давать прогнозы?

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Если бы предсказывать исход спортивных событий было возможно в большинстве случаев, вряд ли букмекерские конторы продолжали свою работу на рынке.

Тем не менее, такое направление как спортивная аналитика и прогнозирование, существует. Что же это такое, как работает и как стать прогнозистом?

Внимание! Остерегайтесь тех, кто продает прогнозы, дает гарантии, обещает легкий заработок, не говоря о рисках. Как правило, это признаки аферистов.

По большому счету, спортивный прогноз – это детальный разбор предстоящего события с анализом имеющихся в распоряжении фактов. Чем лучше аналитик – тем больше фактором он учитывает, выстраивая перечень предположений. Кроме того, он способен смотреть на картину с учетом комплексных факторов, которые остаются вне поле зрения рядового болельщика.

Ни один уважающий себя прогнозист не даст стопроцентный прогноз даже в случае с, казалось бы, очевидным исходом, так как учесть всего невозможно, как невозможно застраховаться от череды непредсказуемых событий на поле, от форс-мажоров и спонтанных решений спортсменов.

Никогда не рискуйте критичными для себя суммами, делая ставки, даже если вы полагаетесь на мнение авторитетного для себя человека. Прогноз не является гарантией чего-либо, а делать ставки в надежде на легкий заработок, найдя якобы «железные прогнозы», было бы глупо.

Можно ли самому стать прогнозистом? Конечно, но это непростой путь, полный неудач и разочарований, он требует определенного склада ума, выдержки, умения оценивать ситуацию сразу по множеству вводных данных. Конечно, нужен опыт и навыки.

Посмотрите на прогнозы опытных спортсменов, тренеров, комментаторов, которые занимались или занимаются конкретным видом спорта, знают все о выбранной дисциплине, способны учитывать те критерии в обзоре, о которых вы даже не задумывались. Например, на vseprosport.ru. Даже в случае с опытнейшими прогнозистами процент успешных прогнозов нередко бывает меньше, чем процент неправильных предположений.

Значит ли это, что заниматься прогнозированием не стоит? Отнюдь. Главное, помнить о том, что предугадать всего невозможно, думать о последствиях и тщательно взвешивать риски, тем более если вы ставите на кон реальные деньги. Стоит ли прислушиваться к чужим прогнозам? Узнавать чужое мнение, особенно публичного и авторитетного человека, можно, а вот слепо доверять чужим прогнозам – не стоит.