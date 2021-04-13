Более 15% жителей Тульской области привились от коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Замглавы регионального минздрава Михаил Малишевский и ряд сотрудников ведомства прошли вакцинацию от коронавируса в прививочном кабинете в ТЦ «Гостиный двор».

Михаил Малишевский отметил, что первый компонент вакцины уже получили около 110 тысяч жителей Тульской области, полностью вакцинацию завершили порядка 70 тысяч человек.

В медорганизациях региона открыты 47 прививочных пунктов, работают 44 выездные прививочные бригады и 8 мобильных комплексов для вакцинации на ФАПах и промышленных предприятиях.

Привиться от COVID-19 можно в ТРЦ «Гостиный двор», возле ТРЦ «Макси» и ТРЦ «Глобус», в ТЦ «Спар» на проспекте Ленина в Туле, возле ТРЦ в Ефремове и Новомосковске. По поручению губернатора Алексея Дюмина для вакцинации и диспансеризации жителей районов задействованы мобильные медицинские комплексы – они уже посетили Узловский район, Донской и Новомосковск, скоро поедут в Алексин и Дубенский район.

– Ежедневно в регионе первым компонентом вакцинируются более 3000 жителей. Вакцина поставляется регулярно, уже поступило 147 тысяч доз. Для массовой вакцинации жителей мы используем вакцину «Спутник V», также в регион поступило небольшое количество вакцины «ЭпиВакКорона», которая направлена в медорганизации для вакцинации ветеранов Великой Отечественной войны, – рассказал Михаил Малишевский.

По словам замминистра, вакцинопрофилактика – единственное эффективное средство борьбы с пандемией. Уже привито порядка 15% взрослых жителей Тульской области. Вакцинация 60% населения сформирует популяционный иммунитет и прекратит распространение коронавируса в регионе.