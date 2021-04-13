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Из-за санкций в России могут отключить платежные системы Visa и MasterCard

Из-за санкций в России могут отключить платежные системы Visa и MasterCard

Об этом заявили пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия стремится во внешнеторговых сделках отходить от использования доллара, применяя во взаиморасчётах национальные или альтернативные валюты. Кроме того, он заявил, что Россия может отказаться от контролируемых Западом платежных систем.

Как пишет РИА «Новости», пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков также не исключил ограничение использования в нашей стране платежных систем Visa и Mastercard. Он отметил, что санкции против России вводят множество стран и в этом непредсказуемом процессе исключать нельзя ничего.

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