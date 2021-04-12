Представители политических партий, НКО и Общественная палата Тульской области подписали соглашения о наблюдении за выборами

12 апреля за круглым столом собрались члены Общественной палаты Тульской области, представители некоммерческих общественных организаций, лидеры региональных отделений политических партий. Обсуждали вопросы формирования пула независимых наблюдателей на предстоящих осенью этого года выборах губернатора и депутатов в Госдуму, консолидации общественных организаций и политических партий для участия в наблюдении, повышения компетенций региональных экспертов.

— По закону одним из субъектов общественного контроля являются общественные палаты субъектов Российской Федерации. Общественная палата Тульской области вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории нашего региона, — пояснила председатель региональной палаты Галина Фомина. — 24 февраля 2021 года начал свою работу Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами, который объединяет неравнодушных, активных жителей области, готовых включиться в работу по обеспечению законности и честности выборов. Благодаря активной работе Общественной палаты РФ, а также Независимого общественного мониторинга (НОМ) стала возможной ранняя и масштабная подготовка к организации наблюдения. 5−6 марта преподаватели НОМ провели обучение для преподавателей из Тульской области, а в районах мы проводим обучение наблюдателей. Это позволит к выборам подойти с целой армией обученных специалистов.

По словам Галины Фоминой, все партии, которые хотят поучаствовать и имеют право выставлять наблюдателей, могут обращаться к в Общественную палату, где всегда рады видеть всех неравнодушных жителей, волонтеров, представителей некоммерческих организаций, кто готов стать наблюдателем.

В ОП ТО подготовлена программа двухдневного обучения наблюдателей — в планах обучить около 5000 наблюдателей, чтобы на каждом избирательном участке региона во время выборов был наблюдатель, и в том числе представитель независимого наблюдения.

— Предлагаю определить порядок взаимодействия Общественной палаты Тульской области и партий по подготовке обучения, списков обучающихся наблюдателей, площадки проведения обучения, а также достигнуть договоренности о проведении совместных консультаций, реализации совместных проектов по обмену опытом, создании условий для участия всех заинтересованных граждан в общественном наблюдении, — обратилась Галина Фомина к представителям политических партий.

Александр Воронцов, член Общественной палаты РФ председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с общественно-наблюдательными комиссиями, руководитель тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»:

— Независимые наблюдатели, которых мы с вами подготовим, должны четко отработать на своих участках — чтобы результаты выборов были прозрачны и законны.

Андрей Белобрагин, руководитель ассоциации «НОМ» (Независимый общественный мониторинг) в Тульской области:

— Наша организация с партнерстве с Общественной палатой РФ выступила одним из инициаторов создания общественного штаба по наблюдению за предстоящими выборами в Тульской области. Мы разработали и представили масштабную программу по обучению наблюдателей. Ее основу составляют лучшие методические практики обучения наблюдателей, применяемые палатами регионов страны, а также ведущими общественными организациями, осуществляющими независимый мониторинг и контроль за избирательными процессами в стране на выборах прошлых лет. Для наблюдателей, лидеров общественного мнения, экспертов и всех неравнодушных граждан Ассоциация НОМ проводит обучающие очные и онлайн-площадки на портале nom24.ru.

Олег Иванов, руководитель Регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

— Мы выдвигаем своих наблюдателей на выборы всех уровней. Центризбирком внес изменения в избирательное законодательство, например, в части агитации в интернете. Мы все с этими изменениями столкнемся, поэтому обучение крайне важно. Грамотные обученные наблюдатели всегда смогут выявить на избирательных участках и нарушения, и провокации.

Сергей Гребенщиков, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду»:

— Общественная палата запустила курс подготовки общественных наблюдателей, партия «Справедливая Россия — За правду» дала старт масштабному федеральному проекту «Справедливый наблюдатель». Наша общая цель — честные, легитимные и справедливые выборы и я уверен, что мы её достигнем. Сейчас очень важно повышать правовое просвещение не только наблюдателей, но и избирателей. Разумеется, если бы избирательные комиссии были более подготовлены и не допускали нарушений законодательства, то и необходимость в общественном наблюдении отпала бы сама собой. Но мы видим недоверие туляков к избирательным институтам — именно поэтому очень важно организовать профессиональное и максимально плотное наблюдение за процессом на всех уровнях.

Юрий Моисеев, руководитель реготделения партии «Коммунисты России» солидарен с коллегами:

— Повышение политической грамотности граждан влияет на то, как воспринимается сам выборный процесс и его результаты. Появление общественных наблюдателей существенно поможет всем участникам избирательного процесса провести выборы на территории Тульской области честно и без нарушений, а также позволит повысить явку и, в перспективе, в позитивном ключе изменить отношение рядовых туляков к выборам.

Александр Маринков из регионального отделения ЛДПР предложил разработать методическую обучающую документацию для тех, кто хочет быть наблюдателем, но не может посещать тренинги.

По словам Александра Воронцова, на новом сайте Общественной палаты России есть специальный раздел, посвященный наблюдению за выборами. Вся необходимая информация для самообучения наблюдателей — в открытом доступе.

Алексей Лебедев из КПРФ, считает, что инициатива обучения наблюдателей очень полезна. У КПРФ также есть свой корпус наблюдателей, они готовы взаимодействовать с представителями других партий.

Андрей Мазов из партии Роста также считает, что чем больше обученных наблюдателей на выборах, тем лучше будет для всех нас:

—Для партий важно не просто победить, важно, чтобы люди верили в эту победу. Общественные наблюдатели — это хорошо и правильно, но все-таки прежде всего партии заинтересованы в контроле за ходом выборов. Мы готовы к сотрудничеству!

Соглашения, подписанные Общественной палатой Тульской области, представителями некоммерческих организаций и политических партий предусматривают участие представителей в общественном наблюдении. Галина Фомина предложила собравшимся направлять в Общественную палату региона документы для включения представителей в списки наблюдателей.