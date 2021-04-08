Жительница Суворова перевела мошеннице более миллиона рублей

В Тульской области полицейские ищут подозреваемую в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 56-летняя жительница Суворова. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка, и заявила, что финансы женщины в опасности и нужно перевести деньги на защищенные счета. А еще взять кредит, чтобы блокировать аналогичный запрос мошенников.

Ущерб от действий мошенницы составил 1 миллион 13 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».