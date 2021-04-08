новости
новости
Регистрация
Жительница Суворова перевела мошеннице более миллиона рублей

Жительница Суворова перевела мошеннице более миллиона рублей

Теперь подозреваемую ищут сотрудники полиции.

В Тульской области полицейские ищут подозреваемую в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 56-летняя жительница Суворова. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка, и заявила, что финансы женщины в опасности и нужно перевести деньги на защищенные счета. А еще взять кредит, чтобы блокировать аналогичный запрос мошенников. 
 
Ущерб от действий мошенницы составил 1 миллион 13 тысяч рублей.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:24 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествиямошенничествополицияСуворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Косой Горы лишились дороги из-за замены канализации: на месте побывала мэр города
Жители Косой Горы лишились дороги из-за замены канализации: на месте побывала мэр города
В Тульской области отметят 650-летие Куликовской битвы
В Тульской области отметят 650-летие Куликовской битвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.