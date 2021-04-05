В Плавске на трассе сбили женщину: нужна помощь очевидцев

Телефоны группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: +7 (4872) 32-44-38, +7 (915) 787-31-24.

18 марта в 17.15 на 246-м км автодороги М-2 «Крым» в Плавске Тульской области произошло ДТП. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 59-летнюю женщину.

По предварительной информации, в момент наезда пострадавшая переходила проезжую часть дороги по линии тротуара, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или участником данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: +7 (4872) 32-44-38, +7 (915) 787-31-24», — обращается к жителям пресс-служба региональной Госавтоинспекции.