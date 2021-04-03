«Из-за строящегося нового микрорайона в Туле мы лишились дороги» – жители домов в Горелках

Проселочная дорога на улице Любомудрова – единственная, по которой можно было дойти до остановки. Теперь не пройти, не проехать.

Застройщик уже больше полугода тянет канализационные сети к строящимся домам от ул. Любомудрова в Горелках. При этом завершить работы он должен был еще в декабре 2020 года.

В связи с этим в редакцию с просьбой о помощи обратилась читательница IriSaVoNa.

– Три года назад мы с семьей купили дом для постоянного проживания в поселке Горельские выселки, и все бы ничего, если бы не одно но... Дорога в сторону маршрутки пролегает через ул. Любомудрова. Да, она проселочная, но по ней можно было пройти, да и экстренные службы тоже могли проехать, – рассказывает читательница.

Начиная с ноября 2020 года в районе пруда обосновалась строительная бригада со спецтехникой.

– По паспорту объект должны были сдать еще в декабре 2020г., но на дворе уже почти апрель, а спецтехника до сих пор продолжает разбивать единственную дорогу к общественному транспорту. Дорога выглядит, как после войны. По такой дороге, если что случится, не проедет ни скорая, ни пожарная. В том году писала администрации, на что они ответили, что нет у них денег на отсыпку дороги и приведение ее в порядок. Жаловалась инженеру организации «Внешстрой», который отвечает за стройку объекта, там ответили: «Мы постараемся решить этот вопрос». До сих этот вопрос открыт.

Дороги, по которой свободно можно было бы пройти, у нас, благодаря этой организации, нет. За что им и их рабочим, которые разворочали всю дорогу, выражаем большое «спасибо»!

Дорога действительно в ужасающем состоянии. По ней страшно ехать даже на машине, не говорят уже о передвижении пешком. В некоторых местах она была видимо отсыпана недавно щебнем, но он уже почти весь утонул в грязи.

На момент приезда нашего фотографа работ каких-либо не велось. Экскаватор просто стоял на берегу пруда.

Жители надеются, что застройщик обратит внимание на проблемы десятков домов улицы Любомудрова, вынужденных утопать в грязи из-за затянувшейся стройки.