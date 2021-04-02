«Накажи автохама»: у «Матиза» из окна девочка чуть-чуть видна

В нашу спецрубрику «Накажи автохама» ежедневно приходят десятки писем с самыми разными нарушениями ПДД. Есть среди них и те, которые касаются безопасной перевозки детей.

Водитель Daewoo Matiz c госномером: М899УК71, судя по всему, об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров даже не слышал.

На присланной нашей читательницей фотографии хорошо видно, как из окна задней левой двери малолитражки на ходу высунулась маленькая девочка. К сожалению, место съемки определить невозможно. Автор письма утверждает, что всё произошло 30 марта, примерно в 16.50.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.