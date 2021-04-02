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«Накажи автохама»: у «Матиза» из окна девочка чуть-чуть видна

«Накажи автохама»: у «Матиза» из окна девочка чуть-чуть видна

Безответственного родителя и водителя сфотографировала наша читательница.

В нашу спецрубрику «Накажи автохама» ежедневно приходят десятки писем с самыми разными нарушениями ПДД. Есть среди них и те, которые касаются безопасной перевозки детей.

Водитель Daewoo Matiz c госномером: М899УК71, судя по всему, об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров даже не слышал.

На присланной нашей читательницей фотографии хорошо видно, как из окна задней левой двери малолитражки на ходу высунулась маленькая девочка. К сожалению, место съемки определить невозможно. Автор письма утверждает, что всё произошло 30 марта, примерно в 16.50.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
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