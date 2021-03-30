За год туляки получили от страховщиков 3,7 млрд рублей

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Объем страховых выплат в 2020 году в Тульской области вырос на 45%, достигнув 3,7 млрд рублей. На это значительно повлияли выплаты по страхованию жизни – сумма выплат по таким полисам превысила 1,7 млрд рублей. Причина в массовом завершении договоров инвестиционного страхования, оформленных несколько лет назад.

На фоне пандемии коронавируса почти на 30% увеличилась сумма страховых выплат в медицинском страховании.

А вот сумма выплат по ОСАГО наоборот – сократилась на 5,7%. Из-за жестких карантинных мер: граждане многие минимизировали поездки на автомобилях, что положительно сказалось на статистике ДТП.

– Купить полис ОСАГО можно в электронном виде или с помощью финансового маркетплейса – онлайн-сервиса, созданного при участии Банка России. Он позволяет сравнивать предложения разных компаний и выбирать оптимальный вариант, – отметил заместитель управляющего Отделением Тула Банка России Дмитрий Борискин.

Страховой рынок Тульской области в прошлом году вырос на 9% – объем собранных страховых премий составил 8,1 млрд рублей. Основной причиной роста стали кредитные страховки, а также льготные ипотечные госпрограммы.