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На дорогах Тульской области работают скрытые патрули ГИБДД
Фото из архива MySlo

На дорогах Тульской области работают скрытые патрули ГИБДД

За неделю они пресекли шесть нарушений Правил дорожного движения.

В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей с помощью скрытого патруля. С 22 по 28 марта гаишники «под прикрытием» пресекли шесть нарушений ПДД:

  • 1 – управление не зарегистрированным транспортным средством,
  • 1 – нарушение требований сигналов светофора,
  • 3 – движение по встречной полосе,
  • 1 – езда без полиса ОСАГО.

Для профилактики правонарушений и снижения количества автоаварий, сотрудники тульской Госавтоинспекции и дальше будут проводить профилактические мероприятия в режиме скрытого патрулирования.

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Место
Тульская область

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