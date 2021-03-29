Фото из архива MySlo
На дорогах Тульской области работают скрытые патрули ГИБДД
За неделю они пресекли шесть нарушений Правил дорожного движения.
В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей с помощью скрытого патруля. С 22 по 28 марта гаишники «под прикрытием» пресекли шесть нарушений ПДД:
- 1 – управление не зарегистрированным транспортным средством,
- 1 – нарушение требований сигналов светофора,
- 3 – движение по встречной полосе,
- 1 – езда без полиса ОСАГО.
Для профилактики правонарушений и снижения количества автоаварий, сотрудники тульской Госавтоинспекции и дальше будут проводить профилактические мероприятия в режиме скрытого патрулирования.
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