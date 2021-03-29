На дорогах Тульской области работают скрытые патрули ГИБДД

Фото из архива MySlo

За неделю они пресекли шесть нарушений Правил дорожного движения.

В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей с помощью скрытого патруля. С 22 по 28 марта гаишники «под прикрытием» пресекли шесть нарушений ПДД:

1 – управление не зарегистрированным транспортным средством,

1 – нарушение требований сигналов светофора,

3 – движение по встречной полосе,

1 – езда без полиса ОСАГО.

Для профилактики правонарушений и снижения количества автоаварий, сотрудники тульской Госавтоинспекции и дальше будут проводить профилактические мероприятия в режиме скрытого патрулирования.