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Владелец одного из домов в Колхозном переулке незаконно захватил более 3,5 соток земли
Фото: mizo.tularegion.ru

Владелец одного из домов в Колхозном переулке незаконно захватил более 3,5 соток земли

Нарушение было выявлено в рамках проведения муниципального земельного контроля.

Сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области обнаружили, что владелец одного из участков в Колхозном переулке отхватил себе чужие 368 кв. м земли.

За это предусмотрена административная ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Составленные в ходе проверки материалы направлены в региональное управление Росреестра.

Туляку грозит штраф на сумму от 5000 рублей. Кроме того, министерство будет в судебном порядке требовать освободить незаконно занимаемую территорию.

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сегодня, в 20:11 −1
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