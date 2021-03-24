Фото: mizo.tularegion.ru
Владелец одного из домов в Колхозном переулке незаконно захватил более 3,5 соток земли
Нарушение было выявлено в рамках проведения муниципального земельного контроля.
Сотрудники Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области обнаружили, что владелец одного из участков в Колхозном переулке отхватил себе чужие 368 кв. м земли.
За это предусмотрена административная ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Составленные в ходе проверки материалы направлены в региональное управление Росреестра.
Туляку грозит штраф на сумму от 5000 рублей. Кроме того, министерство будет в судебном порядке требовать освободить незаконно занимаемую территорию.
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