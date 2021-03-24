Как и когда тулякам подать заявление на путевку в детский лагерь?

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В 2021 году прием заявлений на получение путевки для детей от 7 до 15 лет в загородные и санаторные лагеря Тульской области будет вестись через автоматизированную систему «Отдых и оздоровление детей» на портале «Госуслуги71». Там же можно будет подать заявление на путевку в муниципальную профильную смену «Юный Алексин» (для детей от 12 до 17 лет).

Прием документов на получение путевок в загородные лагеря начнется:

с 9 утра 19 апреля – на путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа ТОЛЬКО жителями ГОРОДА ТУЛЫ (для всех остальных муниципалитетов доступ к системе будет закрыт);

– на путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа ТОЛЬКО жителями ГОРОДА ТУЛЫ (для всех остальных муниципалитетов доступ к системе будет закрыт); с 9 утра 20 апреля – на предоставление путевок в загородный оздоровительный лагерь во всех муниципальных образованиях Тульской области;

– на предоставление путевок в загородный оздоровительный лагерь во всех муниципальных образованиях Тульской области; с 9 утра 21 апреля – на получение путевки в детский лагерь санаторного типа.

Родителям заранее стоит проверить регистрацию на портале госуслуг и указать в личном кабинете данные ребенка. Обратите внимание: прием заявлений через МФЦ в 2021 году осуществляться не будет!

Кроме того, если семья находится в трудной жизненной ситуации, то родители в течение всего года могут обратиться в учреждения соцзащиты с заявлением на получение для ребенка путевки. Если есть потребность в оздоровлении, то ему дадут путевку в санаторий, если нет медпоказаний, то в обычный загородный лагерь.

Семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, считаются малоимущие, проживающие на территории чернобыльской зоны, а также неполные семьи, воспитывающие сирот и детей-инвалидов, и др.

На сегодняшний день Министерство труда и соцзащиты Тульской области закупило в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 1370 путевок в санатории и более 2340 – в загородные оздоровительные лагеря. Кроме того, более 2000 путевок приобретено муниципальными образованиями региона.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов отметил, что количество приобретенных путевок ограничено санитарными правилами, предписывающими заполнять учреждения для отдыха детей не более чем на 50%. Если в ближайшее время норматив увеличат до 75%, регион докупит путевки.