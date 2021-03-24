Житель Черни украл у соседки 2 бутылки виски
И еще деньги. Сейчас ранее судимый мужчина задержан.
В Черни полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, некий злоумышленник пробрался в дом потерпевшей через окно и украл две бутылки виски и 3500 рублей.
Стражи порядка резонно предположили, что к краже может быть причастен кто-то из соседей потерпевшей. Эта версия впоследствии подтвердилась: полицейские задержали 21-летнего безработного, ранее судимого местного жителя.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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