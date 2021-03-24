новости
новости
Регистрация
Житель Черни украл у соседки 2 бутылки виски

Житель Черни украл у соседки 2 бутылки виски

И еще деньги. Сейчас ранее судимый мужчина задержан.

В Черни полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, некий злоумышленник пробрался в дом потерпевшей через окно и украл две бутылки виски и 3500 рублей.
 
Стражи порядка резонно предположили, что к краже может быть причастен кто-то из соседей потерпевшей. Эта версия впоследствии подтвердилась: полицейские задержали 21-летнего безработного, ранее судимого местного жителя.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:45 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествияУМВД России по Тульской областикража

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как и когда тулякам подать заявление на путевку в детский лагерь?
Как и когда тулякам подать заявление на путевку в детский лагерь?
«У моей "Нивы" пропеллера нет!»: свалка гнилых овощей заблокировала туляка на пасеке
«У моей "Нивы" пропеллера нет!»: свалка гнилых овощей заблокировала туляка на пасеке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.