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До конца года 60 % жителей Тульской области должны привиться от COVID-19
Фото из архива MySlo

До конца года 60 % жителей Тульской области должны привиться от COVID-19

Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что вакцинацию следует объединить с плановой диспансеризацией населения:

– Эти процессы нужно совместить, чтобы люди, приходя на диспансеризацию, имели возможность и провакцинироваться от коронавируса.

Министерству внутренней политики региона и главам районных администраций поручено максимально задействовать в работе передвижные медицинские комплексы, где можно за один день пройти диспансеризацию, проконсультироваться у врачей-специалистов и сделать прививку.

– До конца года порядка 60 % взрослого населения Тульской области должны пройти вакцинацию от коронавируса, – подчеркнул Алексей Дюмин.

26 марта выездная бригада посетит одно из градообразующих предприятий Узловой – АО «Пластик». Сотрудники смогут пройти осмотр областного врача-терапевта, антропометрию, измерить артериальное давление, определить сердечно-сосудистый риск, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать флюорографию и ЭКГ.

Женщины от 40 лет и старше сдадут мазок на онкоцитологию и пройдут маммографию, а мужчины того же возраста сдадут кровь на определение уровня простатспецифического антигена.

В следующие две недели мобильные комплексы будут работать в городе Донском и Щекинском районе. До конца года такие выездные бригады посетят все 26 районов области.

– В регионе работают 38 мобильных комплексов, из них 13 – выездные поликлиники. Они позволяют провести обследования и поставить предварительный диагноз. Также есть возможность провакцинировать пациента. Комплексы будут работать на предприятиях, при поликлиниках и ФАПах в крупных сельских населенных пунктах, – отметил зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

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