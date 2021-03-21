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«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали

«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали

Публикуем материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

И снова наши читатели жалуются на автохамов, которые игнорируют правила парковки.

- Парковка на тротуаре с полной блокировкой движения пешеходов напротив дома № 35 по ул. Марата, рядом со школой № 21. Заснято сегодня, 21 марта, в 11.50.

Девушка с коляской стояла 15 минут, пока вернется водитель, так как банально не могла пройти. Просим передать в ГИБДД — правонарушение налицо! — написал нам Дмитрий.

— 19 марта 2021 года 18.45 ул. Н. Руднева, да и весь день тротуар заставлен автомобилями, на которых приехали люди заниматься спортом. При это ничто не запрещает парковаться согласно ПДД вдоль края проезжей части, — прислал нам фото туляк, пожелавший остаться анонимным.
 
 
- Хамство и наглость владельца этой машины, избравшего себе местом стоянки озелененную территорию, зашкаливает. Машину паркуют ежедневно по адресу Тула, ул. Академика Обручева, 2-а, - писал наш читатель.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
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