«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали

И снова наши читатели жалуются на автохамов, которые игнорируют правила парковки.

- Парковка на тротуаре с полной блокировкой движения пешеходов напротив дома № 35 по ул. Марата, рядом со школой № 21. Заснято сегодня, 21 марта, в 11.50.

Девушка с коляской стояла 15 минут, пока вернется водитель, так как банально не могла пройти. Просим передать в ГИБДД — правонарушение налицо! — написал нам Дмитрий.

— 19 марта 2021 года 18.45 ул. Н. Руднева, да и весь день тротуар заставлен автомобилями, на которых приехали люди заниматься спортом. При это ничто не запрещает парковаться согласно ПДД вдоль края проезжей части, — прислал нам фото туляк, пожелавший остаться анонимным.

- Хамство и наглость владельца этой машины, избравшего себе местом стоянки озелененную территорию, зашкаливает. Машину паркуют ежедневно по адресу Тула, ул. Академика Обручева, 2-а, - писал наш читатель.

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