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В Тульской области появилась горячая линия по отлову бездомных собак

В Тульской области появилась горячая линия по отлову бездомных собак

Это поможет быстрее реагировать на обращения жителей региона.

С 17 марта начала работать горячая линия комитета ветеринарии Тульской области. Теперь по телефонам 31-11-13 и 36-73-59 можно подать заявку на отлов бездомных собак или узнать информацию о том, как можно забрать домой животное из приюта. Также заявки можно отправлять на адрес электронной почты vetkomitet@tularegion.ru

Председатель регионального комитета ветеринарии Сергей Кожевников:

Сергей Кожевников

– Это позволит оперативнее реагировать на сигналы от жителей региона. Также нам важно всеми путями напоминать людям о значимости бережного и внимательного отношения к животным.

В Тульской области с животными без владельцев работают четыре подрядные организации (ООО «Континент+», ИП Стариков В. В., ООО «Оскар», МУП «Благоустройство», г. Ефремов). Они ловят и передают собак в приют, где тех вакцинируют от бешенства и чипируют специальными метками. После карантина и лечения (если оно необходимо) животных выпускают либо передают новым хозяевам. В прошлом году удалось пристроить более 400 собак, или почти каждую пятую из отловленных.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин:

Алексей Степин

– Основная задача органов местного самоуправления — не только отлов, лечение, передержка животных, но и конструктивное взаимодействие с жителями в решении всех сопутствующих вопросов, работа с волонтерами, которые очень помогают в этой работе, и, в конечном итоге, поиск новых хозяев.

В рамках помощи бездомным животным в Тульской области с 22 марта по 22 апреля пройдет благотворительная акция помощи животным без владельцев «ДОБРОХВОСТ». По всему региону будут принимать корма и другие средства по уходу за животными для приютов. Перечень пунктов сбора можно найти здесь.

Также в течение месяца в государственных учреждениях ветеринарии будет проводиться льготная стерилизация животных.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:00 +3
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