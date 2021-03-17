В Тульской области появилась горячая линия по отлову бездомных собак
Это поможет быстрее реагировать на обращения жителей региона.
С 17 марта начала работать горячая линия комитета ветеринарии Тульской области. Теперь по телефонам 31-11-13 и 36-73-59 можно подать заявку на отлов бездомных собак или узнать информацию о том, как можно забрать домой животное из приюта. Также заявки можно отправлять на адрес электронной почты vetkomitet@tularegion.ru.
Председатель регионального комитета ветеринарии Сергей Кожевников:
Сергей Кожевников
– Это позволит оперативнее реагировать на сигналы от жителей региона. Также нам важно всеми путями напоминать людям о значимости бережного и внимательного отношения к животным.
В Тульской области с животными без владельцев работают четыре подрядные организации (ООО «Континент+»,
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин:
Алексей Степин
– Основная задача органов местного самоуправления — не только отлов, лечение, передержка животных, но и конструктивное взаимодействие с жителями в решении всех сопутствующих вопросов, работа с волонтерами, которые очень помогают в этой работе, и, в конечном итоге, поиск новых хозяев.
В рамках помощи бездомным животным в Тульской области с 22 марта по 22 апреля пройдет благотворительная акция помощи животным без владельцев «ДОБРОХВОСТ». По всему региону будут принимать корма и другие средства по уходу за животными для приютов. Перечень пунктов сбора можно найти здесь.
Также в течение месяца в государственных учреждениях ветеринарии будет проводиться льготная стерилизация животных.