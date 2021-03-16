На месте пустыря в центре Тулы появится магазин

Речь идет о земельном участке на улице Коминтерна – между домами №15 и 17.

Начальная цена аукциона – 1 миллион 150 рублей. Организатор аукциона – Фонд имущества Тульской области.

Площадь данного участка, расположенного около колледжа имени Мосина, составляет 1029 м². Согласно публичной кадастровой карте, на данной территории разрешено размещение объектов торговли.

Цена на участок может повышаться в размере 3% от начальной цены за каждый аукционный шаг.