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На месте пустыря в центре Тулы появится магазин

На месте пустыря в центре Тулы появится магазин

Речь идет о земельном участке на улице Коминтерна – между домами №15 и 17.

Начальная цена аукциона – 1 миллион 150 рублей. Организатор аукциона – Фонд имущества Тульской области. 

Площадь данного участка, расположенного около колледжа имени Мосина,  составляет 1029 м². Согласно публичной кадастровой карте, на данной территории разрешено размещение объектов торговли.

Цена на участок может повышаться в размере 3% от начальной цены за каждый аукционный шаг.

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