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Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом

Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом

Шоу фонтанов «13 месяцев» которую неделю туляки встречают полным залом. Тульский цирк приготовил жителям и гостям города в честь Масленицы настоящий праздник.

Озорные скоморохи, конкурсы, танцы, хороводы и, конечно же, блины, горячий чай и сжигание чучела Масленицы... Шумно и ярко отпраздновать окончание серой зимы — это по-тульски!

Праздник состоялся на площади перед зданием цирка. Гостей собралось несколько сотен, некоторые из них только что посмотрели очередное представление – шоу фонтанов «13 месяцев», и для них масленичные гулянья стали приятным продолжением праздника. 

Вместе с артистами цирка туляки весело проводили зиму: выступления юных артистов цирковой студии, перетягивание каната, хороводы с частушками, «Веселые старты» и многие другие забавы...

Победители состязаний получили не только заряд хорошего настроения, но и приятные бонусы — билеты в цирк и кино. А какая же широкая Масленица без блинов? Все желающие могли бесплатно угоститься вкусными блинчиками и ароматным горячим чаем.

Для многих и поход в цирк, и масленичные гулянья – это любимая семейная традиция. 

Кристина Судьина с дочерьми Элей и Ариной.

– Мы очень ждем тепла, поэтому сжигаем чучело и едим блины, чтобы как можно скорее пришла весна, – рассказала Кристина Судьина. – Очень приятно было, выйдя из цирка, оказаться на таком празднике. Цирк порадовал нас, выступление со львами было бесподобным! Детям запомнились колдунья и ее превращение в маленькую девочку, Часовщик и Настенька, Снежная королева и собачки. 

Алена Слемлина с Александром и Алисой.

– Мы ежегодно участвуем в масленичных гуляньях, это уже, можно сказать, наша семейная традиция, ни одной Масленицы не пропустили. Это же веселье, прощание с надоевшей зимой, ждем солнышка и тепла! – говорит Алена Слемлина. – А сегодня это вообще здорово получилось: с циркового представления сразу на гулянья. Мы часто ходим в цирк, стараемся посмотреть каждую программу. В этот раз, конечно, соскучились – год не были в цирке. И были приятно удивлены сегодняшним представлением. Могу назвать его одним из лучших из тех, что видела. Оно яркое, эмоциональное, младшая дочь сегодня первый раз была и с интересом следила за происходящим на манеже до самого конца. 

Антон Гераськин с детьми Таисией и Григорием и племянницей Яной.

– Масленичные забавы – это же весело, поэтому и любим этот праздник. Ну и этот праздник – символ весны, тепла, радости. Дети Таисия, Григорий и Яна тоже любят проводы зимы и с удовольствием всегда принимают участие в разных играх, – рассказывает Антон Гераськин. – Спасибо цирку за представление – очень интересное. Наш сын занимается в цирковой студии, поэтому стараемся не пропускать представления. Ему акробаты очень понравились и иллюзионный аттракцион, «расколдовавший» 13-й месяц. В целом у всей семьи очень позитивные эмоции остались после просмотра.

Успейте и вы увидеть это яркое представление – шоу фонтанов «13 месяцев» в Тульском цирке! Покупайте билеты заранее.
Представления идут с аншлагами!

Подробности на сайте circus-tula.ru.

Купить билеты можно по ссылке.

 
Галерея
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 1
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 2
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 3
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 4
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 5
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 6
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 7
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 8
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 9
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 10
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 11
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 12
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 13
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 14
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 15
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 16
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 17
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 18
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 19
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 20
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 21
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 22
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 23
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 24
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 25
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 26
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 27
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 28
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 29
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 30
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 31
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 32
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 33
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 34
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 35
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 36
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 37
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 38
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 39
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 40
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 41
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 42
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 43
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 44
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 45
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 46
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 47
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 48
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 49
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 50
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 51
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 52
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 53
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 54
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 55
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 56
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 57
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 58
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 59
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 60
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 61
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 62
Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом, Фото: 63
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:05 −1
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