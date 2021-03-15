Широкая Масленица с Тульским цирком: проводы зимы прошли с аншлагом

Озорные скоморохи, конкурсы, танцы, хороводы и, конечно же, блины, горячий чай и сжигание чучела Масленицы... Шумно и ярко отпраздновать окончание серой зимы — это по-тульски!

Праздник состоялся на площади перед зданием цирка. Гостей собралось несколько сотен, некоторые из них только что посмотрели очередное представление – шоу фонтанов «13 месяцев», и для них масленичные гулянья стали приятным продолжением праздника.

Вместе с артистами цирка туляки весело проводили зиму: выступления юных артистов цирковой студии, перетягивание каната, хороводы с частушками, «Веселые старты» и многие другие забавы...

Победители состязаний получили не только заряд хорошего настроения, но и приятные бонусы — билеты в цирк и кино. А какая же широкая Масленица без блинов? Все желающие могли бесплатно угоститься вкусными блинчиками и ароматным горячим чаем.

Для многих и поход в цирк, и масленичные гулянья – это любимая семейная традиция.

Кристина Судьина с дочерьми Элей и Ариной.

– Мы очень ждем тепла, поэтому сжигаем чучело и едим блины, чтобы как можно скорее пришла весна, – рассказала Кристина Судьина. – Очень приятно было, выйдя из цирка, оказаться на таком празднике. Цирк порадовал нас, выступление со львами было бесподобным! Детям запомнились колдунья и ее превращение в маленькую девочку, Часовщик и Настенька, Снежная королева и собачки.

Алена Слемлина с Александром и Алисой.

– Мы ежегодно участвуем в масленичных гуляньях, это уже, можно сказать, наша семейная традиция, ни одной Масленицы не пропустили. Это же веселье, прощание с надоевшей зимой, ждем солнышка и тепла! – говорит Алена Слемлина. – А сегодня это вообще здорово получилось: с циркового представления сразу на гулянья. Мы часто ходим в цирк, стараемся посмотреть каждую программу. В этот раз, конечно, соскучились – год не были в цирке. И были приятно удивлены сегодняшним представлением. Могу назвать его одним из лучших из тех, что видела. Оно яркое, эмоциональное, младшая дочь сегодня первый раз была и с интересом следила за происходящим на манеже до самого конца.

Антон Гераськин с детьми Таисией и Григорием и племянницей Яной.

– Масленичные забавы – это же весело, поэтому и любим этот праздник. Ну и этот праздник – символ весны, тепла, радости. Дети Таисия, Григорий и Яна тоже любят проводы зимы и с удовольствием всегда принимают участие в разных играх, – рассказывает Антон Гераськин. – Спасибо цирку за представление – очень интересное. Наш сын занимается в цирковой студии, поэтому стараемся не пропускать представления. Ему акробаты очень понравились и иллюзионный аттракцион, «расколдовавший» 13-й месяц. В целом у всей семьи очень позитивные эмоции остались после просмотра.

Успейте и вы увидеть это яркое представление – шоу фонтанов «13 месяцев» в Тульском цирке! Покупайте билеты заранее.

Представления идут с аншлагами!