Известный музыкант попросился в состав тульского «Арсенала»

Алексей Воробьев поздравил туляков с победой на ЦСКА и выложил оригинальный пост в Инстаграме.

Певец и актер Алексей Воробьев напомнил своим подписчикам в Инстаграме, что является выпускником футбольной школы тульского «Арсенала».

Наш земляк поздравил туляков с победой над ЦСКА и написал, что ждет приглашения вернуться на поле в футболке «Арсенала» хотя бы на 5 минут:

- Как ваш воспитанник, поздравляю с победой над ЦСКА. Жду приглашения вернуться на поле в вашей футболке. Хотя бы в товарищеском матче, хотя бы на минут 5.

Кроме этого, певец выложил видео, на котором продемонстрировал незаурядную технику: