Известный музыкант попросился в состав тульского «Арсенала»
Алексей Воробьев поздравил туляков с победой на ЦСКА и выложил оригинальный пост в Инстаграме.
Певец и актер Алексей Воробьев напомнил своим подписчикам в Инстаграме, что является выпускником футбольной школы тульского «Арсенала».
Наш земляк поздравил туляков с победой над ЦСКА и написал, что ждет приглашения вернуться на поле в футболке «Арсенала» хотя бы на 5 минут:
- Как ваш воспитанник, поздравляю с победой над ЦСКА. Жду приглашения вернуться на поле в вашей футболке. Хотя бы в товарищеском матче, хотя бы на минут 5.
Кроме этого, певец выложил видео, на котором продемонстрировал незаурядную технику:
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